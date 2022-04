Aldo Miyashiro y los comentarios de desilusión de sus seguidores tras ampay con exreportera

Seguidores de Aldo Miyashiro muestran su decepción con el conductor. (Foto: Instagram)

En las últimas horas el nombre de Aldo Miyashiro es uno de los más mencionados en las redes sociales, esto luego de que el programa Magaly Tv: La firme anunciara que presentará un ampay en el que se encuentra involucrado un popular conductor de televisión que está casado con una famosa actriz de televisión.

Todas las pistas indican que se traería de él, pues de acuerdo al adelanto que presentó el programa de espectáculos, se escucha la famosa frase “porque lo demás es recontra aburrido”, palabras que siempre usa el conductor de La Banda del Chino.

Cabe precisar que Aldo Miyashiro se encuentra casado con la actriz Érika Villalobos desde el año 2005. Ellos han atravesado diferentes problemas a lo largo de su matrimonio, incluso llegaron a separarse en el 2010 por unos meses.

Luego de anunciarse este ampay y que todos los relacionaran con el conductor de América Televisión, los comentarios de decepción por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues muchos lo consideraban un ejemplo debido a los consejos que daba en su programa.

Asimismo, los usuarios de las redes sociales no tardaron en darle todo su respaldo a la ex Torbellino por este mal momento que estaría pasando a causa de su esposo. Ella de momento no se ha pronunciado ni usado algún medio de comunicación para hablar sobre el tema.

“ Hoy un ampay de terror. No puede ser que Aldo Miyashiro le haya sido infiel a su esposa... No se que tienen los hombres en el cerebro...” , “Miyashiro también sacó o nunca sube fotos con su mujer. Que pena, primer ampay que me va a dar penita, parecían una pareja sólida, sin mostrarse tanto, supongo que nadie sabe lo de nadie”, dicen algunos cibernautas.

Sin embargo, esto no fue lo único que comentaron en las redes, otros pidieron que América Televisión sancione la supuesta infidelidad de Aldo Miyashiro con la misma dureza que recibió Melissa Paredes en su momento.

Otros recordaron cuando Pedro Loli le fue infiel a Fiorella Méndez y el conductor de la Banda del Chino salió a decir que habló con la pareja debido a la seria crisis que se originó en su momento.

Usuarios decepcionados de Aldo Miyashiro.

EXREPORTERA DE LA BANDA DEL CHINO BLOQUEA SUS COMENTARIOS

Este martes 19 de abril, la reportera Fiorella Retiz, quien trabajó para el programa La Banda del Chino, sorprendió al desactivar los comentarios de todas sus publicaciones en Instagram.

Esta decisión se da justo cuando Magaly Medina anunció el ampay de un conocido conductor de televisión con una de sus extrabajadoras. Coincidentemente todos señalan que se trataría de Aldo Miyashiro y ella sería la manzana de la discordia en el matrimonio de también actor.

“¡ Ampay! La noche loca de besos y abrazos de un famoso conductor de programa nocturno, casado con una famosa actriz de cine y novelas, pero esta vez las caricias se las da a su exreportera ”, dice el avance.

