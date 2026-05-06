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Alianza Lima quiere fichar a voleibolista de la selección peruana, aparte de Ángela Leyva: “Sería uno de los refuerzos nacionales”

Cenaida Uribe reveló el nombre de la jugadora nacional que llegaría a La Victoria para pelear por el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

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La dirigente 'blanquiazul' busca armar un plantel competitivo para conquistar el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Puro Vóley / Youtube.

Cenaida Uribe se refirió a los refuerzos que busca para la próxima temporada de Alianza Lima. La dirigente mencionó que mantiene conversaciones con Ángela Leyva y expresó su interés en incorporar a otra jugadora de la selección peruana de vóley.

El objetivo es Alondra Alarcón, quien reside en Estados Unidos, donde estudia y compite a nivel universitario. Este año concluye su carrera, lo que le permitiría regresar al Perú para disputar la Liga, como ya hizo durante un mes con Olva Latino la temporada pasada.

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En una entrevista con Puro Vóley, Uribe explicó: “Estaba pendiente. Creo que viene en mayo. Ya termina la universidad. Es uno de los refuerzos nacionales, sería ella. No he hablado con ella en estos días”.

La dirigiente también recordó que tuvo contacto con Alarcón la temporada pasada y que la conversación quedó inconclusa. Planea retomar el diálogo en los próximos días, ya que la jugadora ha manifestado su simpatía por Alianza Lima. “Ella me ha dicho, ella es aliancista. Voy a llamarla, me había olvidado. He estado metida en otras cosas y se me pasó”, señaló.

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El periodista deportivo Gerson Cuba complementó lo dicho por Cenaida en una publicación en X. “Alondra Alarcón mantiene conversaciones con Alianza Lima. Su futuro se definirá la próxima semana, cuando la voleibolista peruana llegue al país para unirse a la selección nacional”.

Alianza Lima quiere fichar a voleibolista de la selección peruana, aparte de Ángela Leyva.
Alianza Lima quiere fichar a voleibolista de la selección peruana, aparte de Ángela Leyva.

Uribe ya se había referido a Alondra Alarcón en enero de este año. “Ella también es aliancista, me lo ha confirmado. Antes de que fuera a Olva Latino, le pregunté: ‘¿Vas a ir a Latino?’ y me respondió que no, que solo estuvo un mes y que en mayo regresa para estar en Alianza”.

Si se concreta su llegada, Alarcón competiría por un puesto con jugadoras como Ysabella Sánchez, habitual titular, y Sandra Ostos, quien se ha ganado el reconocimiento de la hinchada por sus saques efectivos.

Alondra Alarcón integra la selección peruana de vóley y formó parte del equipo que alcanzó el subcampeonato en la última Copa América. El entrenador Antonio Rizola la incluyó nuevamente en la convocatoria para los torneos programados este año.

Alondra Alarcón jugará por Olva Latino durante sus vacaciones.
Alondra Alarcón jugará por Olva Latino durante sus vacaciones.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre Ángela Leyva?

Alianza Lima comienza a planificar la próxima temporada tras obtener el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Mientras el plantel sigue celebrando el título, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de refuerzos y tiene como prioridad la incorporación de Ángela Leyva.

La jefa de equipo, Cenaida Uribe, explicó que el objetivo es aumentar la competencia interna y que Leyva, exjugadora del Besiktas de Turquía, se adapta al perfil que busca el club. Confirmó el interés de la atacante y detalló el estado actual de la negociación. “Hablé con ella y sí le gustaría llegar a Alianza Lima”, señaló en diálogo con Puro Vóley.

Uribe agregó que Leyva finalizó recientemente su vínculo con el equipo turco tras una temporada irregular y actualmente se encuentra en libertad de negociar con otros clubes. “Está libre, hablé con ella, pero ahora quiere descansar seguramente”, explicó.

La jefa de equipo señaló que sería una "bombaza" tener a la peruana - Crédito: Puro Vóley.

Las jugadoras peruanas de Alianza Lima para la temporada 2026/27

Para la temporada 2026/2027, Alianza Lima contará con una sólida base de jugadoras peruanas que aseguraron su continuidad en el equipo. Ysabella Sánchez y Esmeralda Sánchez seguirán vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’, luego de que se descartara su salida junto al técnico Facundo Morando.

A ellas se suman Sandra Ostos, Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Esmeralda Loroña, Nayeli Yábar y Zahira Quiñe, quienes también renovaron su vínculo con el club para afrontar el próximo periodo competitivo.

La única excepción es Maricarmen Guerrero, central que no llegó a un acuerdo de renovación y, según confirmó la dirigencia, negocia su traspaso a Universitario de Deportes. Las conversaciones se extendieron durante varias semanas, pero todo indica que la central continuará su carrera en el equipo ‘crema’.

La jefa del equipo 'blanquiazul' contó que las 'santas' mostraron interés por sus jugadoras previa a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Puro Vóley)

En cuanto a refuerzos nacionales, Alianza Lima concretó la llegada de Cristina Cuba, proveniente de Regatas Lima. La armadora tendrá la misión de pelear por un lugar en el sexteto titular y compartirá posición con la colombiana Maria Alejandra Marín, lo que aumenta la competencia interna y fortalece la estructura del plantel.

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