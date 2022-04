Aldo Miyashiro no apareció en “La banda del chino” tras ampay con Fiorella Retiz

Luego de que el programa de Magaly Medina difundiera imágenes que comprobarían la infidelidad de Aldo Miyashiro a su esposa Érika Villalobos, millones de televidentes estuvieron a la espera de la emisión de “La banda del chino”, programa conducido por el cuestionado presentador. Las redes sociales ya venían propagando diversos memes y publicaciones que debatían sobre la noticia difundida; es así que a las 11:30 p.m. la atención se fijó en la señal de América Televisión para escuchar las declaraciones de Miyashiro. Sin embargo, los espectadores no encontraron lo que esperaban.

Un extenso reportaje que daba cuenta de la delincuencia que se vive en la capital, opacó los primeros minutos del programa. Los minutos pasaban y la esperanza de ver a Aldo Miyashiro del otro lado de la pantalla dispuesto a brindar sus descargos se ponía en duda. Finalizada la nota las cámaras enfocaron a los cuatro conductores que suelen acompañar al rostro principal del programa. “Luigi, Mónica, Gabriela, ¿cómo están? Buenas noches. Tenemos más información”, dijo uno de los conductores de manera veloz para dar pase a la siguiente nota.

Horas antes el programa Magaly TV La firme había difundido imágenes que probarían la infidelidad del conductor.

Durante los primeros minutos del programa no se hizo mención de lo ocurrido con Aldo Miyashiro y tampoco se confirmó su presencia para la siguiente edición de “La banda del chino”. Se espera que a través de sus redes sociales, el cuestionado conductor comparta un comunicado o se pronuncie sobre la revelación hecha por el conocido programa de farándula. Hasta el cierre de esta nota, tampoco se conocía la reacción de su esposa Érika Villalobos. De hecho se trata del momento más difícil en la relación de una de las parejas más sólidas de la farándula peruana.

¡AMPAY!

El anuncio del descubrimiento de una infidelidad ya había llamado la atención de los televidentes durante la tarde del martes. Al conocerse que se trataba de Aldo Miyashiro se esperó conocer las pruebas, pero hasta entonces no se sabían los detalles del descubrimiento. De acuerdo al informe que presentó el programa de Magaly Medina, el conductor de “La Banda del Chino” hace unos días estuvo de viaje en España con toda su familia, incluyendo a su esposa Érika Villalobos.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ señaló que el ampay se llevó a cabo de casualidad, pues ellos no querían ampayarlo a él, sino al periodista Óscar del Portal, quien según los rumores estaría saliendo con la exesposa de Pedro Loli, Fiorella Méndez.

Fue así que los conocidos ‘urracos’ llegaron hasta un campeonato de fútbol, en el que se encontraba participando el equipo de Aldo Miyashiro. Durante este tiempo, los reporteros notaron que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez se encontraban bastante atentas a los conductores de televisión.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

Hasta ese momento no había nada raro, pues cabía la posibilidad de que ellos simplemente sean amigos; sin embargo, esto fue cambiando poco a poco cuando se vio que Óscar tenía cierta atención con la ex de Loli.

La noche fue avanzando y plan de la 1:00 a.m. un grupo llegó hasta la casa del conductor de América Deportes, todos ellos llevaron licor debido a que su equipo de fútbol había ganado, por lo que existe la posibilidad que se lleven el campeonato.

Fue así que la hora siguió avanzando y los invitados poco a poco se fueron retirando. Cuando menos se lo esperaban, de un momento a otro Aldo Miyashiro y su exreportera Fiorella Retiz se empiezan a besar. Ellos comienzan con los típicos ‘piquitos’ para luego pasar a los apasionados besos.

En un momento de la noche ellos desaparecen de escena y las cámaras de Magaly Tv: La firme no logran captar todo lo que hacen. Finalmente, antes de llegar a las 5:00 a.m. ellos deciden retirarse del departamento. Para sorpresa de los reporteros, cuando salen a la calle ellos se muestran totalmente indiferentes, como si no se conocieran.

