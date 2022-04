Mónica Cabrejos recuerda su paso por Enemigos Públicos: “Me sentí acosada, maltratada y humillada”

Mónica Cabrejos afirma haber sido acosada sexualmente y profesionalmente en Enemigos Públicos. (Foto: Instagram/@la_cabrejos)

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Mónica Cabrejos, autora del libro “Mujer pública”, contó la mala experiencia que tuvo al formar parte de Enemigos Públicos, programa nocturno que era conducido por ella y Aldo Miyashiro en el 2012. Según la conductora, su paso por el espacio televisivo no fue nada agradable, ya que sufrió bullying por parte de sus propios compañeros del canal.

La también periodista inició la conversación dejando en claro que jamás señaló a Martín Arredondo, exproductor de Enemigos Públicos, como el hombre que la acosó sexualmente en uno de los capítulos de su libro. Sin embargo, aseguró que tampoco tiene una buena relación con él pese a los todos los años que han trabajado juntos.

“Yo no puedo asegurar una cosa así, no tengo las pruebas, han pasado más de 12 o 13 años. Pero no tengo una buena relación con él, tengo un pésimo concepto de él como profesional y como persona. No puedo aseverar en televisión abierta que él sea el protagonista del capítulo. Señalarlo es un delito”, indicó Cabrejos en el set de Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

Cuando la ‘Urraca’ le preguntó si en algún momento se sintió acosada en el programa, Mónica contestó que sí a nivel profesional y sexual. Según dijo, su experiencia fue muy similar a la de Marco Rodríguez, miembro de producción de Enemigos Públicos que culpó a Martín, a quien tildó de “mala persona”, de su despido porque decía que “olía mal” y que “no trabajaba igual”.

“ Sí me he sentido acosada, maltratada, humillada. Era un espíritu de grupo, donde lamentablemente no encajaba porque tengo una forma de ser distinta. Soy bastante defensora de mi punto de vista y por más que me digan que me calle, no lo hago. Digo lo que pienso respecto a todo ”, indicó Mónica.

PRESUNTO BULLYING EN EL PROGRAMA

Según las declaraciones de la conductora de Al Sexto Día, ella se sentía atacada por sus propios compañeros porque no tomaban en cuenta sus ideas y continuamente bromeaban sobre su peso y edad en el programa, incluso cuando las cámaras se apagaban. En aquel entonces, Cabrejos tenía 36 años.

“Me fastidiaban por la edad, por el peso, que si estaba gordita. Bajé de peso y como ya no podía ser la gordita, me decían la vieja (...) Yo he tenido que lidiar con eso y lo he sabido a hacer con correa ancha hasta que los maltratos fueron más grandes”, precisó la presentadora.

Es importante resaltar que Mónica Cabrejos dejó de aparecer en Enemigos Públicos cuando el programa se reestructuró en el 2013, siendo reemplazada por Sandra Vergara. El programa llegó a su fin en diciembre de 2014.

MARTÍN ARREDONDO HACE ACLARACIÓN

En el libro “Mujer Pública”, Mónica Cabrejos relata que fue acosada sexualmente por un productor de televisión de un programa nocturno donde trabajaba. De inmediato, salió a la luz el nombre de Martín Arredondo, puesto que ambos trabajaron juntos en Enemigos Públicos. En medio de estas especulaciones, el periodista rompió su silencio.

“Yo niego tajantemente todo lo que se insinúa y todo lo que yo pueda decir es tan sensible que puede afectar el testimonio de una persona. Lo que me queda ante este testimonio que es delictivo, involucrando mi nombre, me someto a todas las pericias (en una futura investigación)”, aclaró en una breve entrevista para Amor y Fuego, quien descartó enviarle una carta notarial para que se retracte.

“Qué hago haciendo una advertencia... ‘que te voy a denunciar por difamación’... ¿qué hago? Si finalmente ya está dañada mi imagen, no existe un ejercicio en el cual yo pueda reconstruirme ahora, ya está tirado el tema”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: