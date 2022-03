Mónica Cabrejos revela que abusaron sexualmente de ella: “En Perú, violar es lo más fácil que puede existir”

Mónica Cabrejos confiesa que fue violada por un amigo. (Foto: Instagram)

Durante una entrevista con Beto Ortiz, Mónica Cabrejos reveló que fue víctima de violación en el año 2020, cuando muchos peruanos todavía se encontraban confinados por el COVID-19. La conductora de Al Sexto Día señaló que el autor de este delito fue una persona que conocía desde hace varios años y no respetó la amistad que tenían.

Aunque no ella prefirió no revelar la identidad de su agresor, detalló que es una persona ligada al mundo del modelaje y el fútbol, por lo que muchos presumen que se trata de Ronald Baroni. “Me lleva maso menos 6 años (¿Personaje público?) Sí, periodista deportivo, muchos años ligados al mundo del modelaje, ha sido futbolista”, narró en Beto a Saber.

De acuerdo a su testimonio, el hombre la invitó a celebrar su cumpleaños número 45 a su casa ubicado en Asia. Ella no tuvo problemas en acudir, pero le advirtió antes que ellos no tendrían relaciones sexuales, a lo que él accedió.

“ Me invitó a pasar mi cumpleaños a una casa en Asia. Fuimos y como una mujer adulta lo primero que dije fue: ‘Aceptarte la invitación no es sinónimo que voy acostarme contigo’ ”, dijo.

Según detalló la conductora de televisión, ellos estuvieron varias horas en la casa de playa compartiendo algunos tragos, esto mientras ella le dejaba en claro que no tendrían nada; sin embargo, cuando tomó la segunda botella de vino, se empezó a sentir mal.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de mi cama (…) En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento ”, comentó.

LO CUENTA TODO EN SU NUEVO LIBRO

Mónica Cabrejos relata todo lo que vivió aquella noche en su libro “Mujer pública”. Ella espera que al contar su verdad no sea juzgada por haber tomado la decisión de acudir a la casa de un amigo, indicando que tomó la decisión de contar esta historia un año después para cerrar este capítulo.

“La única manera de sanar es decirlo, independientemente de si me creen o no. Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos, si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura de que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó ”.

PARA ELLA VIOLAR EN EL PERÚ ES MUY FÁCIL

En su libro ella señala que violar en el Perú es muy fácil, especialmente si eres una mujer mayor, pues casi nadie le ha creído, además que existen drogas que no dejan rastros en el metabolismo luego de 12 horas.

“ En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulta es lo más difícil. No basta con que yo lo diga. “Viola fácil” es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas; es decir, cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”, añadió.

