Ricardo Mendoza y Jorge Luna hacen mutis sobre críticas por burlas a personas con Sindrome de Down

Hablando Huevadas en el ojo de la tormenta otra vez. (Foto: Youtube)

Este último lunes 18 de abril, Jorge Luna y Ricardo Mendoza causaron el enojo de los usuarios de las redes sociales tras burlarse de las personas con Sindrome de Down. Los conductores de Hablando Huevadas se refirieron a la Copa Mundial Futsal Down 2022 y no dudaron en lanzar su humor negro, aquel que los ha puesto en el ojo de la tormenta en varias ocasiones.

Son muchas las personas que han levantado su voz de protesta contra ellos. Incluso, el Colectivo Down Perú (CDP) manifestó su “total rechazo e indignación ante las palabras ofensivas y de índole discriminatoria vertidas en el ‘programa’ o show de stand up comedy ‘Hablando Huevad*s’, dirigido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza”.

La periodista Juliana Oxenford no se quedó atrás y expresó su total desaprobación sobre las actitud de los conductores. “Esto no es hablar huevadas, esto es ser un par de huevon...”, escribió la figura de ATV compartiendo el tuit de uno de los usuarios que también se sumó a la larga lista de personas que se indignaron con los comentarios de los comediantes.

La Defensoría del Pueblo también condenó las burlas de los presentadores de “Hablando Huevadas”. “Falta de respeto y perjuicio a la dignidad de personas con discapacidad no está dentro de la libertad de expresión”, indicó la entidad a través de su cuenta de Twitter.

CONDUCTORES DE HABLANDO HUEVADAS HACEN CASO OMISO

Sin embargo, Ricardo Mendoza y Jorge Luna han preferido no hablar al respecto. Al contrario, se han enocado en promocionar y vender más entradas para su show, el cual se realizará este 19 de abril.

Además, anunciaron qué contarán cómo recuperaron su cuenta de YouTube y todo lo que están haciendo para encontrar a los culpables. Como se recuerda, tras ser fuertemente criticados, la página oficial del polémico programa fue hackeada, pero no pasó mucho tiempo para que ésta sea reestablecida. El mismo día, por la noche, hicieron un en vivo por otra cuenta, relatando lo ocurrido, pero en ningún momento se refirieron a las burlas que causaron el enojo de los usuarios.

¿CUÁL FUE LA BURLA QUE ENOJÓ TANTO A LOS USUARIOS?

Este 18 de abril, los usuarios de Twitter se encargaron de viralizar un último video de los conductores de Hablando Huevadas, donde la dupla se burla de las personas con Sindrome de Down.

En el material, Luna se refiere a la Copa Mundial Futsal Down 2022, que confiesa no conocía. Sin embargo, mientras explicaba de lo que se trataba, no pudo evitar soltar su humor negro, siempre acompañado de Ricardo Mendoza.

“He visto mucha gente con camiseta de Perú, tenía una ligera sospecha. Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con Sindrome de Down, parece que Perú está en el Mundial. No estoy muy al tanto. No soy muy hincha del fútbol Down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, indicó Jorge Luna, causando la risa de los presentes.

Es ahí cuando interviene Ricardo: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, que llegó con retraso”. Estas palabras generaron mayores carcajadas.

Sin embargo, ambos conductores se encargaron de resaltar que lo dijeron sin ninguna mala intención. Hasta el momento, los comediantes no se han pronunciado al respecto.

Conductores generan indignación por burlarse de las personas con Síndrome de Down. (Video: Twitter)

NO ES LA PRIMERA VEZ

Cabe señalar que en febrero pasado, los presentadores Ricardo Mendoza y Norka Gaspar se burlaron sobre un caso de agresión sexual a una menor de edad que viajaba en un bus de servicio público. Ante esta falta grave, el Ministerio Público inició una investigación contra los comediantes.

“La apertura de esta investigación se dispuso tras conocerse que estas personas, quienes conducen un programa transmitido a través de la plataforma YouTube, habrían realizado mofas y comentarios obscenos para referirse a un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad”, manifestó el Ministerio Público.

“Esta clase de comentarios respecto a un tema de violencia de género y acoso sexual callejero, como el antes señalado, atentan contra el derecho al honor, la dignidad y la seguridad social de los menores de edad”, indicó la fiscalía, en una nota de prensa.

En ese entonces, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar pidieron disculpas. Mientras que Jorge Luna le dio su total respaldo a su compañeros de Hablando Huevadas.

Ricardo Mendoza y Norka Gastar se disculpan por burlarse de agresión sexual a una menor. (Video: Instagram)

