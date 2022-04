Ibai Llanos pide que paren los ataques: “Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile”

Ibai Llanos aceptó que los picarones son peruanos y pidió que paren los ataques.

El streamer español Ibai Llanos se pronunció a través de su cuenta de Twitter y pidió que ya no lo ataquen más. Como se recuerda, el comunicador ha sido presa de críticas tras decir que los picarones son originales de Chile.

La furia ha sido tal en las redes sociales, y los ataques mucho peor, que el joven español terminó aceptando su error y pidió que lo dejen tranquilo.

“Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile. Por favor, soltadme el brazo, no puedo más” , publicó en su cuenta de Twitter este 18 lunes de abril, antes del medio día.

Este pronunciamiento logró la rápida respuesta de los usuarios, quienes aceptaron la rectificación. En menos de una hora logró más de 25 mil me gusta y más de mil 200 compartidos.

Ibai Llanos acepta su error. (Foto: Twitter)

¿QUÉ PASÓ CON IBAI LLANOS Y POR QUÉ HA RECIBIDO ATAQUES?

El streamer Ibai Llanos es reconocido mundialmente, es un icono de los esports y siempre sus comentarios son tendencia en las redes sociales. Al punto que ha logrado ser contratado por marcas internacionales como Pepsi, que lo solicitó para un comercial dirigido a Chile. Es justamente este material el que causó tanta controversia y le hizo ganar miles de detractores.

El pasado 12 de abril, Ibai Llanos contó a sus seguidores que había participado en un comercial para Pepsi en Chile. Lo que nunca imaginó es el revuelo que lograría, no por el video en sí, sino por una mención que hace al nombrar “comidas originales y diferentes” del país vecino.

Ibai Llanos indicó en este comercial que los picarones, plato bandera de Perú, es original de Chile. Esta afirmación enardeció a los usuarios de las redes sociales, quienes no solo le recalcaron que los picarones son peruanos, sino que también lo hicieron presa de insultos de todo calibre.

Casi una semana después, el streamer ya no pudo más y pidió que ya no lo ataquen más. “Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile”, escribió.

Ibai Llanos dijo que los picarones son chilenos. Video: Twitter

LOS PICARONES SON DE PERÚ

Los picarones son uno de los postres más representativos e insumo estrella de la gastronomía peruana y se mantiene vigente desde los tiempos de la colonia. La forma más singular de prepararlo es con harina, camote, zapallo y es servido con miel, consumido de forma popular en lugares públicos o restaurantes.

En el Perú, hay 25 variedades de picarones que son hechos a base de maíz morado, pisco sour, papa nativa, mashua, quinua y hasta papa amarilla. También se puede combinar con chocolate, arándano, cocona, chirimoya, papaya, miel de piña con naranja, aguaymanto, fresa, entre otros.

Además, en la Feria Gastronómica Internacional de Lima, conocido como Mistura, hay concursos para premiar al ‘Mejor picarón’, donde se enfrentan los mejores exponentes de este plato tradicional peruano.

