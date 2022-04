Juliana Oxenford explota contra ‘Hablando Hueva...’ por burla a las personas con síndrome de Down

Juliana Oxenford explotó contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza. (Foto: Twitter)

Fiel a su estilo. Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para arremeter contra los conductores de Hablando Huevadas por la reciente polémica que generó su burla contra las personas con Síndrome de Down que juegan en la Copa Mundial Futsal Down 2022 que se realizó en Lima.

“Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con Sindrome de Down, parece que Perú está en el Mundial. no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, dijo Jorge Luna y a lo que su compañero respondió: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, que llegó con retraso”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza volvieron a ser tendencia tras recibir innumerable críticas por lo mencionado en su último vídeo publicado el último domingo 17 de abril en su página oficial y la conductora de “ATV Noticias Al estilo Juliana” no pasó desapercibido el hecho.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la periodista expresó toda su molestia y con insultos se refirió a los comediantes, quienes cuentan con más de 1 millón de seguidores en la plataforma de vídeos donde cada domingo suben sus famosos shows que llegan a tener millones de vistas.

“Esto no es hablar huevadas, esto es ser un par de huevon...”, escribió la figura de ATV compartiendo el Tweet de uno de los usuarios que también se sumó a la larga lista de personas que se indignaron con los comentarios de los comediantes.

(Foto: Twitter)

Su publicación ha obtenido más de 3500 “Me gusta” y cientos de comentarios divididos, donde algunos defienden a los humoristas señalando que si no le gusta ver el tipo de ‘humor negro’ que realizan ellos que no lo vea, mientras que otros comparten la misma opinión que la comunicadora.

Cabe resaltar que el Colectivo Down Perú levantó su voz de protesta y publicó un extenso comunicado en donde rechaza “cualquier tipo de burla y/o discriminación de las personas con síndrome de Down y sus familias”.

Recordemos que no es la primera vez que una “broma” de parte de Hablando Huevadas causa indignación en las personas. Hace unos meses, Ricardo Mendoza tuvo que pedir disculpas por haberse burlado del caso de una niña que fue agredida sexualmente.

HABLANDO HUEVADAS FUE HACKEADO

La tarde de este 18 de abril, no solo el comentario sobre las personas con Síndrome de Down llamaron la atención de los seguidores de los comediantes. Diversos cibernautas se sorprendieron y comenzaron a indicar que la cuenta oficial de YouTube de Hablando Huevadas, que ya tiene más de 1 millón de suscriptores, fue hackeada.

A través de la plataforma de servicios de vídeos se pudo observar que el nombre de la página fue cambiada a “Ethereum US” y que se estuvo transmitiendo en vivo una reunión donde dos personas están hablando de dinero virtual.

“Ethereum es una plataforma informática descentralizada (...) Ethereum, como Bitcoin y otras criptomonedas, te permite transferir dinero digital”, se pudo leer en la descripción del directo que contó con más de 1000 vistas.

Sin embargo, a las pocas horas, Jorge Luna informó en su cuenta de Instagram que todo había sido solucionado y en la página de YouTube se ve que todos los vídeos anteriores de los famosos humoristas del Teatro Canout siguen en la plataforma.

Cuenta de "Hablando Huevadas" hackeada por Ethereum US. (Foto: YouTube)

SEGUIR LEYENDO