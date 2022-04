Ethel Pozo sobre Roberto Martínez y su infidelidad a Gisela Valcárcel: “Solo Dios y mi familia saben cuánto me afectó”

Ethel Pozo habla de infidelidad Roberto Martínez hacia su madre. (Foto: composición Infobae)

Ethel Pozo era una adolescente cuando su madre Gisela Valcárcel se casó con Roberto Martínez. Después que el futbolista opinara sobre Ethel Pozo, quien señaló que ya lo había disculpado por serle infiel a su madre, desenpolvamos una entrevista que la conductora de América Hoy concedió a Infobae este año, donde explica la especie de trauma que le dejó vivir esta experiencia.

La joven señaló que el tener de cerca un caso de infidelidad es algo que le afecta mucho, tras vivir una experiencia similar con su madre y su pareja. Aunque no especificó un nombre, se refirió claramente a la relación de Roberto Martínez con la exvedette, la cual terminó a causa de una traición, hecho que le generó mucho sufrimiento en ella, según contó.

Esta declaración la dio cuando fue cuestionada por llorar tanto delante de Melissa Paredes, cuando se presentó en su programa tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda, estando aún casada con Rodrigo Cuba.

“Me afectó por el matrimonio y por la bebé, y quizás algunos programas aún no lo han entendido”, indicó la joven, refiriéndose a las burlas de las que fue víctima por su reacción. “Me afectó mucho porque yo ahora soy una mujer adulta, pero yo en su momento sufrí muchísimo cuando a mi mamá le fueron desleal. Muchísimo, solo Dios y mi familia saben cuánto me afectó eso, y luego ver que de repente se repite la historia en otra persona, y todo lo que eso conlleva (me afectó)”, explicó a Infobae en ese entonces, indicando que las personas no la entienden porque no saben lo que ha vivido.

Como se recuerda, en el 2021, cuando se destapó el ampay de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda, Ethel cuestionó duramente a su excompañeria de América Hoy. Incluso, fue juzgada por no dejar de llorar en una entrevista que le hicieron a la exreina de belleza.

“Claro, yo creo que a cualquier persona que le ha tocado pasar eso, me ha entendido. Otros a los que no le ha pasado se preguntarán por qué lloré, pero es dolorosísimo que por estas cosas, uno llega a perder todo, un hogar”, indicó.

“En mi caso yo perdí a amigos, porque para nadie es un secreto que todo el 2021 compartí con ella (Melissa Paredes), con su esposo (Rodrigo Cuba) con su hija y con su hermana, en mi casa y en su casa. Me impactó porque yo no sabía nada hasta el día del ampay, entonces es como un shock y una pena grande, por eso lloraba, por el amor y el cariño, y porque hace 20 años me había pasado algo parecido con mi mami”, explicó.

Ethel Pozo señaló que si bien es cierto ya perdonó, no puede ni ser amiga de la persona que traicionó a su madre. Como se recuerda, Roberto Martínez se casó con Gisela Valcárcen en junio de 1995, matrimonio que solo duró tres años. Los motivos los dijo claramente la popular Señitto, su esposo le fue infiel con la modelo Viviana Rivasplata.

Ethel Pozo habla de Roberto Martínez y Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram)

GISELA VALCÁRCEL Y VIVIANA RIVASPLATA

Sin embargo, años después las rubias se reunieron en un programa y aclararon el tema. Viviana le remarcó que el futbolista la enomoró después de haber estado con otras mujeres, y que en efecto una rubia fue la que se atravesó en su matrimonió, pero no fue ella.

“Me llegó a conquistar con muchísimos detalles. Nunca me pareció un hombre guapo.Fue maravilloso, me trataba bien. Yo vivía en mi burbuja, hasta supo ganarse a mi familia. Él es súper entrador, encantador, era muy cariñoso, pero luego descubrí que me fue infiel ‘como mil veces’. A mi nunca me admitió que me estaba engañando”, señaló Viviana en el 2014.

Actualmente, Viviana Rivasplata es madre y está casada desde 2012 con Bruce Greifenstein. Su matrimonio es considerado como uno de los más sólidos de la farándula local.

Viviana Rivasplata se casó en el 2012 con Bruce Greifenstein. (Foto; Instagram/ TV)

ROBERTO MARTÍNEZ ASUME SU CULPA

El ídolo de Universitario de Deportes habló de lo que fue su relación con Gisela Valcárcel. Roberto Martínez reconoció que tuvo la culpa de su separación y que hasta la actualidad se arrepiente.

“Yo me arrepiento hasta el día de hoy, reconozco mejor dicho que el matrimonio con Gisela es un tema que pudo haber sido una cosa totalmente distinta y yo asumo que fue el culpable de la separación”, dijo Roberto Martínez.

En otro momento, no pudo evitar reírse y señalar de manera irónica que gracias a las palabras de Ethel Pozo ahora puede dormir tranquilo todas las noches, pues sabe que tiene su perdón. La conductora de América Hoy señaló que ya lo perdonó por haberle sido infiel a su madre.

“No he escuchado eso... le agradezco a la Divina Providencia que me haya perdonado... ya decía por qué no estoy durmiendo bien estos años...”, dijo el exesposo de la ‘Señito’ a modo de broma.

SEGUIR LEYENDO: