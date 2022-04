Ministerio de la Mujer critica a Hablando Huevadas: “la discriminación es un delito”

¿Intervención de las autoridades podría poner fin al show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza?

Bajo el hashtag #NoEsBromaEsDiscriminación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció sobre la última polémica en la que el programa ‘Hablando Huevadas’ se encuentra involucrado. La institución aseguró que “no hay gracia” ni es “chiste” cada vez que se burla de las personas con discapacidad “estamos dando un paso hacia la discriminación, que es un delito”.

“¿El humor debe ser burla? No hay gracia en exacerbar prejuicios y estereotipos sobre personas con discapacidad. Cada vez que nos reímos de un “chiste” sobre personas con síndrome de Down, estamos dando un paso hacia la discriminación, que es un delito” , tuiteó el MIMP.

Agregó que “la próxima vez que te encuentres frente a un acto de discriminación, aunque el tono sea “humorístico”, no te rías. Pide respeto para todas y todos los seres humanos, sobre todo si la burla o el comentario es contra personas con discapacidad o alguna condición de vulnerabilidad”.

“Exige que las y los comunicadores cambien y aprendan que está mal burlarse de alguien por su origen, edad, discapacidad, condición de salud o cualquier motivo que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos”, señaló la institución que anteriormente también salió al frente para defender los derechos vulnerables de una menor de edad cuyo caso fue usado para un monólogo de burla en el canal de YouTube de Ricardo Mendoza.

El programa ‘Hablando Huevadas’ saltó nuevamente a la polémica luego que una parte de su contenido, en el que sus conductores se burlaban de personas con síndrome de Down, se viralizó en las redes sociales y ocasionó que muchos personajes, instituciones y usuarios de las redes sociales mostraran su indignación.

En el material, Jorge Luna se refiere a la Copa Mundial Futsal Down 2022. Sin embargo, mientras explicaba de lo que se trataba, no dudó en soltar indirectas y burlas crueles, siempre acompañado de Ricardo Mendoza.

“He visto mucha gente con camiseta de Perú, tenía una ligera sospecha. Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con síndrome de down, parece que Perú está en el Mundial. No estoy muy al tanto. No soy muy hincha del fútbol Down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, indicó Luna.

Es ahí cuando interviene Ricardo: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, llegó con retraso”.

“¿Qué fue, señores de “hablando huevadas”? ¿No aprenden? ¿Se la quieren dar de chistosos con sus bromas estúpidas? Creen que es “humor negro” burlarse de las personas con síndrome de down? ¿Por que el público que va a sus shows se ríe? Todo mal”, escribió un usuario que se encargó de viralizar el video.

“La existencia de esta clase de personajes y sus expresiones en público, demuestran lo podrido de nuestra sociedad, en ninguna parte del mundo 02 sujetos no pueden pasar 2 horas y insultando y burlándose de sus semejantes en pleno siglo XXI y todavía ganar dinero por eso...”, señaló otro, seguido de más indignados detractores.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto y rechazó las “expresiones denigrantes sobre la condición de discapacidad de jugadores de selección nacional de futsal Down en programa de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Falta de respeto y perjuicio a la dignidad de #PersonasConDiscapacidad no está dentro de la libertad de expresión”.

