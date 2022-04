América Hoy se contacta con padre de niña víctima de abuso y promete ayuda psicológica para la menor

América Hoy se comunicó con padre de niña violentada. (Foto: América TV)

Una terrible noticia enardeció a los peruanos la semana pasada, una pequeña de 3 años fue víctima de violación por un sujeto llamado Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’. Más aún al saber que el Poder Judicial le dictó solo 9 meses de prisión preventiva.

Ethel Pozo y Janet Barboza se refirieron al tema este lunes 18 de abril en América Hoy, y no dudaron en mostrarse consternadas por la pequeña de 3 años. Mientras que Mariella Zanetti pidió que se haga justicia.

Las conductoras se enlazaron desde Chiclayo con el padre de la menor, quien indicó que es mucha la ayuda que viene recibiendo de los peruanos, pero que a pesar que han llegado a su hogar autoridades prometiéndole ayuda psocológica, hasta el momento ni la menor ni los padres han sido atendidos por un personal de salud mental.

Lo que le preocupa más al padre de familia es que haya aydua piscológica para su pequeña, pues es un duro momento que tiene que afrontar de la mano de psicólogo.

La hija de Gisela Valcárcel le prometió al hombre que la producción le dará la mano. Asimismo, le aseguró que la psicoterapeuta del programa, Lizbeth Cueva, irá a atenderlos.

Ante ello, el padre le comunicó a la repoertera que está agradecido, y que por favor lo cumplan.

“Nosotros sí vamos a mandar (psicóloga). América Hoy sí va estar ahí. Lizbeth Cueva está viajando y va a ellar. Efectivamente, es que muchas veces hay promesas, te voy a ayudar, cuenta con nosotros y nadie llega”, le aseguró la conductora de TV.

Por su parte, Cueva señaló que está bastante comprometida con el caso y que buscará ayudar a la pequeña.

Cabe recordar que los especialistas señalaron que la pequeña y su familia necesitarán ayuda psicológica por muchos años y de manera permanente. América Hoy se refirió a solo una visita, no se sabe si la ayuda será perenne.

Este caso ha conmocionado no solo a la población de Chiclayo, sino a todo el Perú. Las figuras de TV no han dudado en levantar su voz de protesta a través de las redes sociales y pedir justicia para la menor.

PADRE DE LA MENOR HACE PEDIDO A PEDRO CASTILLO

El presidente Pedro Castillo estuvo en la mañana del viernes 15 de abril en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, para expresar su solidaridad con los padres de la menor, que fue víctima del ‘Monstruo de Chiclayo’, quien secuestró, torturó y abusó sexualmente de la niña de 3 años. Los progenitores de la afectada comentaron que habían conversado con el jefe de Estado por un espacio de 5 minutos.

“Nos vino a dar su apoyo y nos dijo que iba a acelerar los trámites legales para que esa persona pague lo que se merece. Ha sido algo muy corto (el diálogo), pero nos aconsejó”, contó a RPP Noticias el padre de familia.

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, también se apersonó al nosocomio para ofrecer apoyo psicológico y legal a la familia en coordinación con otros sectores del Estado. El progenitor de la menor pidió a los representantes del Ejecutivo que no solo quede en palabras, sino en hechos.

“Que cumplan con lo que están diciendo y que no sea solamente un mes o dos meses porque esto es un trámite largo. Que no me abandonen de acá a uno o dos meses, sino que cumplan con sus palabras. Que el Congreso de una vez cambie las leyes para que a ninguna niña vuelva a pasar lo que me pasó a mi bebé”, dijo.

