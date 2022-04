Jesús Alzamora: María Paz muestra su pancita de embarazada y agradece a fans por mensajes de cariño

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil esperan a su segundo hijo. (Foto: Instagram)

Después que Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil anunciaran que serán padres por segunda vez, los usuarios de las redes sociales no han dudado en expresarles su cariño y felicitarlos por esta nueva etapa. Es por ello que la modelo no dudó en usa su cuenta de Instagram y agradecer tantas muestras de afecto. Además de mostrar su abultada pancita.

“Son lo máximo. Gracias a cada una de la spersonas que nos han escrito con tanto amor y felicidad por nosotros. Nos sentimos realmente felices y bendecidos.” , escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

María Paz Gonzáles-Vigil, pareja de Jesús Alzamora, agradece por tantas muestras de cariño. (Foto: Instagram)

Por su parte, Jesús no se quedó atrás. El actor y conductor del programa de YouTube, La Lengua, escribió: “ Gracias por tanto amor y tanta buena onda en todos sus comentarios. Estamos extremadamente felices y nos sentimos muy bendecidos como familia”.

Jesús Alzamora señaló que su familia está muy feliz. (Foto: Instagram)

María Paz no se quedó ahí, pues también publicó un video de cómo se ve su barriguita de embarazada. La esposa de Alzamora ya luce orgullosamente una abultada pancita.

María Paz Gonzáles-Vigil muestra su barriguita de embarazada y agradece a fans por sus muestras de cariño. (Video: Instagram)

JESÚS ALZAMORA Y MARIA PAZ: ¿CÓMO ANUNCIARON QUE SERÁN PAPÁS?

El pasado 18 de abril, el matrimonio conformado por Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil anunció que se convertirán en padres por segunda vez. “La familia crece”, inició el post de la pareja, el cual fue publicado en sus cuentas de Instagram.

Como se recuerda, éste es el segundo embarazo de María Paz Gonzáles, quien confesó que no fue nada fácil, pues esperaron por mucho tiempo este momento. “Es complicado llegar a las palabras para describir el momento que estamos sintiendo. Fue mucho tiempo el que esperamos por esto, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar y ni un segundo antes ni después. ¡Estamos muy felices porque la familia va crecer y nuestro cachorrín va tener un hermanit@!”, se puede leer.

“Cuando vi el @clearblue con las letras EMBARAZADA no lo podía creer, me costó asimilarlo, porque no fue un proceso fácil, pero ver por fin las letras que confirmaban lo que ya sentía hizo que vinieran risas, lágrimas, emociones y todo a la vez”, continúa.

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles serán papás otra vez. (Foto: Instagram)

CRISTIAN RIVERO Y SU GRACIOSA REACCIÓN POR EMBARAZO DE MARIA PAZ

Como se sabe, Jesús Alzamora y Cristian Rivero gozan de una amistad de años, pues ambos han trabajado juntos en televisión y en distintos proyectos digitales. Asimismo, no dudan en grabarse en sus redes sociales cuando pasan tiempo juntos. Esta vez, Jesús Alzamora decidió grabarlo cuando le dio la noticia de que Maria Paz Gonzáles-Vigil está embarzada. El resultado calza para un meme.

En el video que publicó Jesús, se ve a un Cristian Rivero bastante tranquilo, que cambia rápidamente su gesto al ver la ecografía el futuro bebé del mago y conductor de TV. Sin duda, una rostro de sorpresa espectacular.

“De las mejores reacciones de mis amigos (...) Chiquitín”, escribió Alzamora.

Cristian Rivero se sorprende con la noticia del segundo embarazo de María Paz y Jesús Alzamora. VIDEO: Instagram

