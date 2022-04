Luciana Fuster asegura que no se tomaría fotos en lencería y usuarios recuerdan su pasado en Instagram

Usuarios recuerdan fotos de Luciana Fuster en lencería. (Foto: Instagram)

Luego de pasar el feriado largo por Semana Santa en Lima y tranquila, Luciana Fuster se tomó un tiempo para interactuar con sus seguidores y decidió abrir la famosa cajita de preguntas en Instagram para absolver las dudas de los usuarios.

Entre las múltiples preguntas que respondió, un cibernauta le consultó el por qué ya no publicaba fotos en ropa interior. “¿Por qué no te tomas fotos en lencería?”, se puede leer en sus historias de Instagram y a lo que la chica reality no dudó en contestar.

Según explicó la influencer, la lencería se utiliza debajo de la ropa y es algo íntimo, por lo que no se debe estar exponiendo. Recordemos que la joven de 23 años se encuentra muy activa en redes y sube contenido constantemente mostrando su figura luciendo distintos bikinis.

“Porque para mí la lencería se usa debajo de la ropa, entonces creo que no me tomaría fotos en lencería, en bikini sí, en lencería no porque siento que es algo íntimo”, dijo mientras caminaba en compañía de su pareja.

Sin embargo, esto no pasó desapercibido para algunos internautas que no tardaron en hacer una recopilación de fotos de la modelo cuando posaba en ropa interior y compartía las fotografías en sus redes sociales.

A través del portal Instarandula del periodista Samuel Suárez, se recordó algunas imágenes que la integrante de Esto es Guerra había publicado el pasado mes de septiembre del 2021 así como otras instantáneas de años anteriores en este tipo de piezas íntimas.

“Cuando quieres enviarle una indirecta pero te olvidas de todo tu pasado fotográfico. Le salió mal mandar su chiquita, pero felizmente no le gusta el morbo”, escribió el popular ‘Samu’ dejando entrever que Luciana Fuster habría querido enviar una indirecta a Flavia Laos, pues la actriz sí sube contenido con lencería a sus redes sociales.

LUCIANA FUSTER ES ATACADA POR PERROS DE PATRICIO PARODI

A través de su cuenta de Instagram, Luciana Fuster compartió un video y una fotografía explicando que fue ‘atacada’ por las mascotas de Patricio Parodi. De acuerdo a la exreina de belleza, ella llegó con total tranquilidad y de un momento a otro se abalanzaron sobre sus piernas, ocasionándole algunos rasguños.

“Entre machos se entienden. Miren cómo me han dejado las piernas entre Stuart y Brito (…) Yo creo que Stuart es el problema”, dijo la modelo mientras veía cómo se encontraban sus piernas luego del recibimiento que tuvo.

Ante ello, las bromas por parte de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos de ellos recordaron la supuesta desaprobación de las hermanas de Patricio Parodi hacia Luciana Fuster.

Sin embargo, la modelo no dejó de publicar contenido dentro de la casa del ‘guerrero’, mostrando sus piernas todas arañadas por los perritos. Este momento sucedió el pasado Viernes Santo 15 de abril.

