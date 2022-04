Aaron Picasso y la vez que quiso convertirse en chico reality ingresando a Esto es Guerra Teens

Aaron Picasso intentó ingresar a Esto es Guerra Teens en el 2015. (Foto: Captura)

El nombre de Aaron Picasso vuelve a sonar en la farándula peruana tras varios años de ausencia luego de que anunciara en su cuenta de TikTok que no volverá a encarnar al recordado ‘Jaimito’ en la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio que se estrenará este 2022.

Según contó en su vídeo, llegó hasta el casting pero no lo llamaron para la siguiente etapa. Pese a ello, se mostró muy optimista y confirmó que sí veremos el personaje de Jaimito en el regreso de la serie. “No voy a pertenecer a Al Fondo Hay Sitio 2022, por lo menos es lo que sé hasta el momento. Pasé castings, sí, sin embargo no se pudo dar”.

El joven de 22 años estuvo alejado de la televisión en los últimos años desde su salida de la teleserie nacional en el 2013. Sin embargo, quiso volver a aparecer cuando hizo el casting para ingresar a Esto es Guerra Teens.

AARON PICASSO EN ESTO ES GUERRA TEENS

Con tan solo 15 años y en el 2015, Picasso vio la oportunidad de participar en uno de los programas reality más exitosos en aquel entonces. Recordemos que, ‘Combate’ de ATV competía con EEG en ese momento y el formato de América Televisión buscaba nuevos rostros.

El joven actor visitó el set del fenecido magazine ‘Al Aire’ para pasar el casting en vivo donde comentó su experiencia en la actuación desde los seis años y su paso por la sintonizada serie de Efraín Aguilar. Asimismo, hicieron que demuestre su talento para el baile con el tema ‘Ras Tas Tas’.

“Uno siempre trata de ser mejor siempre. Yo me he estado superando poco a poco y quiero llegar a ser un guerrero, voy a hacer lo imposible para hacer ganar a mi equipo. Los dos (leones y cobras) me gustan. Al que me pongan, voy a dar todo de mi”, dijo Picasso a las cámaras de América Espectáculos tras su audición.

Lamentablemente, no se le volvió a ver más en escena pues la única temporada que tuvo Esto es Guerra Teens no contó con la participación de Aaron Picasso. Desde entonces no se volvió a escuchar su nombre hasta este 2022.

Recordemos que, Esto es Guerra Teens era una adaptación juvenil que buscaba nuevos aspirantes para su versión original. Si bien hubo tres ganadores que pertenecieron a la novena temporada de Esto es Guerra, fue solo Luciana Fuster quien ganó mayor popularidad y hasta el día de hoy continúa en el programa.

Aaron Picasso y la vez que quiso convertirse en chico reality ingresando a Esto es Guerra Teens. VIDEO: América TV

¿POR QUÉ AARON PICASSO FUE REEMPLAZADO EN AFHS?

Aaron Picasso salió de la producción Al Fondo Hay Sitio en el 2013, y fue reemplazado por Andrés Mesía, el segundo niño de la serie. Cabe indicar que Jaimito era solo un niño, por lo que el físico de Picasso no correspondía al papel.

“Me fui porque había crecido mucho. Me voy contento porque he podido compartir muchas experiencias nuevas”, contó el joven actor en aquel momento a través de su cuenta de Instagram.

