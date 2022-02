Andrés Wiese tras archivarse investigaciones por presunto acoso sexual: “Por fin la pesadilla se acabó”

Andrés Wiese fue acusado de acoso sexual en el 2020. (Foto: Instagram)

Después de ser investigado durante dos años por presunto acoso sexual a una menor a través de las redes sociales, Andrés Wiese usó su cuenta de Instagram para comunicar que el caso fue archivado.

Mediante este mensaje publicado en su historia de Instagram, el actor señaló que se siente aliviado, pues por fin terminó la pesadilla. Además, agradeció a sus familiares y amigos que creyeron en su inocencia.

“Hoy 09 de febrero del 2022, después de un poco más de año y medio, el Ministerio Público acaba de comunicarme a través de mi abogado, que ambas investigaciones interpuestas en mi contra se han archivado finalmente” , escribió Andrés Wiese en su red social.

“Hemos cumplido con demostrar ante la ley (y no de manera mediática cómo empezó todo esto) mi inocencia y que jamás cometí algún delito. Errores sí, pero jamás un delito. No puedo explicar el alivio que siento……”, acotó.

El joven resaltó que la justicia tarda pero llega, siendo esta noticia un alivio no solo para él, sino también para sus seres queridos.

“Por fin la pesadilla se acabó. Para mí, para mi familia y para las personas que me conocen, que me quieren de verdad y que jamás dudaron de mi inocencia. La justicia tarda, pero llega... y llega para todos” , señaló Andrés Wiese.

¿DE QUÉ SE LE ACUSABA A ANDRÉS WIESE?

Andrés Wiese fue acusado por una menor de edad por haberla acosado sexualmente. En junio del 2020, la joven señaló en el programa de Magaly Medina que el actor de Al fondo hay sitio le envió a través de Instagram videos y fotos subidas de tono.

En estas declaraciones, la menor - a la que llamaron Alejandra para proteger su identidad- contó que todo inició cuando ella etiquetó a Andrés Wiese en sus historias de Instagram y él inició una conversación.

La joven cuenta que Wiese le mandó una foto de su rostro y luego una imagen de él desnudo, además, le pidió que ella también haga lo mismo.

“Él terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, dijo la denunciante.

Por su parte, Andrés Wiese usó sus redes para defenderse y aclarar que nunca a acosado a nadie.

“Yo nunca he acosado a nadie, siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, dijo.

Asimismo, señaló que la denunciante mintió en las redes sobre su edad.

“La persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de setiembre del 2000, es decir, como mayor de edad. Esta información falsa se podía verificar fácilmente en sus redes”, escribió en ese entonces.

