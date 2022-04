Flavia Laos se quiebra por no conocer a Harry Styles en Coachella 2022: “Fue mi culpa”

Flavia Laos quiso asistir al show en vivo de Harry Styles, pero no lo logró. (Foto: Composición Infobae)

Flavia Laos se encuentra en Estados Unidos para disfrutar del festival Coachella 2022, donde se presentarán los mejores artistas internacionales hasta el 24 de abril. Harry Styles, cantante británico que logró éxito mundial gracias a la banda One Direction, fue el protagonista de la primera edición, pero la rubia modelo no logró verlo en vivo. ¿Qué pasó?

Las fans del intérprete de “Watermelon” se emocionaron cuando Laos anunció, a través de su cuenta oficial de TikTok, que se encontraba en Empire Polo Club, en California, para ver al ídolo juvenil. “Hoy veremos esta canción en vivo por primera vez” , posteó junto a un video de ella bailando con sus amigos “As it was”, el nuevo single de Styles.

Flavia Laos anunció que estaría en el show de Harry Styles en Coachella 2022 | VIDEO: TikTok/@flavialaosu1

Fue así que los internautas le aseguraron a la influencer peruana que estaba cumpliendo el sueño de muchas fans, quienes no pudieron asistir al festival por diversos motivos. “Hoy conocí la envidia”, “Conquista a Harry Styles, como sea”, “¡Qué suerte!”, “Llévalo a la luna por mí”, “Yo también quisiera ir”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Flavia Laos.

Horas más tarde, la expareja de Patricio Parodi se dejó ver en el evento musical en compañía de sus amigos. Además, contó con gran felicidad que se encontró con las influencers Luana Barrón y Mafer Neyra, quien asistió al festival junto a su novio Ernesto Cabieses. Todas ellas se mostraron emocionadas por ver en vivo a Harry Styles en concierto.

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

FLAVIA LAOS SE PERDIÓ EL SHOW

La rubia modelo dejó sorprendidos a sus seguidores al anunciar que se encontraba en su hotel y no más en el festival. “Me perdí todos los shows, acá andamos en el hotel porque pasó algo feo. Me salvó Luana, porque si ella no hubiera estado allí...” , comentó a través de sus historias de Instagram con el semblante triste. Además, escribió en su post que estaba a punto de llorar.

Ante la insistencia de los internautas, Flavia aclaró que no llegó a ver al cantante británico; sin embargo, no contó qué pasó exactamente para que tuviera que retirarse del festival de manera tan abrupta. “Si preguntan si vi a Harry Styles o algo, no, nada. Ha sido un fail, fue mi culpa, pero pucha... Primera experiencia acá” , añadió.

Flavia Laos no pudo asistir a la presentación de Harry Styles en Coachella 2022 | VIDEO: Instagram/@flavialaosu

COACHELLA 2022: ¿CÓMO VER LOS CONCIERTOS GRATIS ONLINE?

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, se lleva a cabo en California, Estados Unidos, luego de dos años de receso debido a que la pandemia de coronavirus impidió que se realizara con normalidad. Este año serán dos fines de semana de abril; el primero del 15 al 17 y el segundo del 22 al 24 de abril.

Para la edición 2022, los amantes de la música que no pueden asistir pueden disfrutar de todos los conciertos de manera online. Estos se han dividido en canales que puedes ver de manera gratuita, solo necesitas ingresar a su canal oficial de YouTube. A continuación, revisa los links. Más información sobre los shows en vivo AQUÍ.

- Link para ver Coachella 2022 en vivo (Canal 1)

- Link para ver Coachella 2022 en vivo (Canal 2)

- Link para ver Coachella 2022 en vivo (Canal 3)

RECUERDA: Si te perdiste del show de tu artista o banda favorita, no te preocupes. Antes de cada transmisión en vivo podrás ver los mejores espectáculos del día anterior.

