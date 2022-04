Susana Baca indignada por boda de hija de Alfredo Barnechea: “Es como recordar el Holocausto”

Susana Baca se mostró en desacuerdo con la cuestionada temática del matrimonio de Belén Barnechea con Martín Cabello de los Cobos. (Fotos: Instragram)

Las imágenes del matrimonio de Belén Barnechea, hija del excandidato presidencial Alfredo Barnechea, con Martín Cabello de los Cobos han causado revuelo por su supuesta temática “virreinal”. La utilización de mujeres indígenas en el suelo, en señal de reverencia, ha abierto el debate sobre el racismo y clasismo que, lamentablemente, continúa latente en nuestro país.

La boda fue realizada en Trujillo, ciudad natal de Belén, el pasado sábado 9 de abril. Al evento asistieron personalidades de la aristocracia española y destacados políticos del país europeo, debido a los nexos del novio con la Realeza, siendo nieto de los condes de Fuenteblanca de España. Alfredo Barnechea, quien llegó en mototaxi, y los demás miembros de su familia también estuvieron presentes.

En medio de la celebración, Barnechea Ganoza compartió fotos y videos de su boda en redes sociales, sin imaginar que sería blanco de críticas de manera casi instantánea. Los internautas calificaron la temática de “retrógrada”, “racista” y “machista”, siendo una de sus principales detractoras Susana Baca, destacada cantante nacional, tres veces ganadora de los Premios Grammy Latinos y exministra de Cultura.

“Como mujer afrodescendiente, rechazo de raíz esa desatinada farsa ‘candorosa’ en una boda trujillana que relaciona un infame hecho histórico de la humanidad que es la esclavitud y la vejatoria colonia para muchos peruanos, con un acto celebratorio supuestamente del amor. Es como recordar el Holocausto para una fiesta de cumpleaños ”, expresó en un principio.

“Cuando fui ministra de Cultura alertamos contra la trivialización de la historia por algunos sectores sociales y creamos el Observatorio contra el Racismo, me da pena que estos no hayan reaccionado con el rigor del caso… me da más pena que un político que decía defender la historia de nuestra patria, haya concedido y haya guardado un silencio oprobioso ante este hecho… una más de nuestro actual estado de decadencia política, los de arriba humillando a los de abajo”, finalizó en su mensaje.

MINISTERIO DE CULTURA SE PRONUNCIA

Sin mencionar explícitamente a la boda de Belén Barnechea, Alerta Racismo se refirió a la escenificación y caracterización de la cultura precolombina, el esclavismo y elementos culturales originarios de Trujillo. La plataforma del Mincul precisó que “reprocha el empleo no adecuado de la diversidad cultural con motivos comerciales y/o de ocio, ya que incide en percibirla como algo exótico”.

Asimismo, indicaron que este tipo de celebraciones “refuerza estereotipos históricos que no suman al trato respetuoso que merece la cultura milenaria del Perú”.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a valorar y promover el respeto a nuestra historia y diversidad cultural, expresada a través de la identidad, lenguas y culturas del país. Trabajemos juntos en la eliminación de la discriminación étnico-racial”, sentenció Alerta Racismo.

MAGALY MEDINA DEFIENDE CUESTIONADO MATRIMONIO

Lejos de mostrarse indignada, la ‘Urraca’ salió en defensa de la polémica temática que se usó en la boda de Belén Barnechea con Martín Cabello de los Cobos. Según la conductora, la utilización de mujeres indígenas y de otros elementos no buscaban ofender a nadie, sino mostrar la cultura de Trujillo.

“Ella es muy sencilla, muy simple. Parece que quiere mucho a Trujillo, tierra de sus antepasados maternos. Las estampas que presentó a lo largo del camino, con marinera, con banda y fuegos artificiales... Claro, la gente en redes sociales descontextualizó estas estampas que presentaron para sus invitados extranjeros. Querían mostrar la cultura del norte del país ”, comentó la conductora.

A su vez, resaltó que este tipo de temática es bastante común en otros países. “Lo han menospreciado y no es así. En otros países es muy natural. En Cartagena, los novios caminan por las calles con las morenas que van bailando y tocando los tambores. Es parte de la cultura. Bueno, fue una boda linda que remeció todo Trujillo”, sostuvo Magaly Medina.

