Los mejores memes que dejó el estreno de “As it was”, la nueva canción de Harry Styles

Harry Styles estrenará próximamente su nuevo album (Fotos: IG harrystyles)

Apenas a principios de este año, el cantante británico Harry Styles sorprendió a sus seguidores mexicanos al anunciar que su gira mundial Love in tour estará de regreso y pasará por México, luego de que ésta tuvo que ser aplazada por dos años debido a la pandemia por Covid-19.

Pero esta no fue la única buena noticia que tenía el cantante para sus seguidores, pues en días recientes estuvo dando indicios de que su nuevo álbum Harry’s House está próximo a salir a la luz el próximo 20 de mayo. Es por eso que el pasado 31 de marzo a las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México) los más fervientes fans del intérprete de éxitos como Watermelon Sugar o Adore you pudieron escuchar el nuevo sencillo del ex integrante de One Direction, el cual llevó el nombre de As it Was.

Así, ante el estreno oficial que se dio a través de Youtube, los usuarios no tardaron en mostrar sus primeras impresiones sobre esta nueva melodía desde redes sociales. A continuación te mostramos los mejores memes que surgieron después de que Harry Styles diera a conocer esta nueva propuesta después de su último disco Fine Line.

Algo en lo que estuvieron de acuerdo varios internautas fue en que, a comparación de su producción anterior, el británico cambió un poco de un estilo melancólico a uno un poco más alegre e, incluso, hasta bailable.

De igual forma, otros tuiteros no tardaron en retomar la más reciente polémica en la entrega de los premios Oscar 2022 y utilizaron el momento en que Will Smith golpeó a Chris Rock para ilustrar el sentimiento de los fans esperando la nueva música de uno de los intérpretes actuales más influyentes a nivel mundial.

Otro chiste que no pudo faltar en los cibernautas fue la rápidez con la que se memorizaron As it was y algunos apuntaron que aprenderse las estrofas de esta melodía les fue más sencillo que en su niñez recordar las tablas de multiplicar.

algunos internautas hablaron sobre memorizarse la canción (Fotos: Captura de pantalla/ Twitter)

Y es que como podrá saberse, Harry Styles ya tenía tres fechas programadas para dar conciertos en México, pues el domingo 20 de noviembre estará en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco; dos días después en la Arena Monterrey y el 25 del mismo mes en el Foro Sol.

Pero, durante la mañana del pasado martes 22 de febrero el intérprete de Sign of timesconsintió a sus miles de seguidores latinoamericanos con nuevas fechas para México y Argentina, así lo compartió a través de su cuenta de Twitter. Harry Styles abrió un nuevo espectáculo que se llevará a cabo en Foro Sol de la CDMX el jueves 24 de noviembre de este 2022.

Harry Styles comenzó su carrera en el programa de talentos The X Factor y durante el transcurso del programa se formó la banda One Direction, que se volvería en una de las boy bands más éxitosas de los 2000. En este sentido, dicha agrupación visitó un par de ocasiones México: la primera en el Auditorio Nacional en 2012 y otra en el Foro Sol un año después.

Pero después de la separación de la banda, Styles se ganó el aprecio del público por sus canciones como solista y ha logrado triunfar con grandes producciones discográficas. También incursionó en el mundo de la moda y en el cine con una participación especial en Eternals y en la película nominada al Oscar Dunkerque.

