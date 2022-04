Tula Rodríguez y Javier Carmona: La historia de amor que nació con un ‘clic’

La historia de amor entre Tula Rodríguez y Javier Carmona. (Foto: Instagram)

La pareja que se conformó entre Tula Rodríguez y Javier Carmona se llevó los titulares de la prensa durante mucho tiempo, pues su romance inició en medio de las especulaciones de una infidelidad por parte del exgerente general.

No muchos recuerdan que Carmona estuvo casado con Gisela Valcárcel en el 2006. Su enlace no prosperó y se separaron. El empresario se enamoró poco tiempo después de la actual conductora de En Boca de Todos y los programas de espectáculos dejaron entrever que ella se habría metido en dicho matrimonio.

La actriz se encargó de desmentirlo y comenzó a vivir su propia historia de amor. Como ya lo ha contado en anteriores ocasiones, ambos se conocieron en la preventa de un canal televisivo e hizo “clic” con el padre de su hija el 25 de octubre de 2007, fecha en la que se conocieron y se enamoraron bailando la canción ‘Que levante la mano’ del Grupo 5.

“Hace 14 años, un día como hoy, hicimos el famoso ‘clic’ en una preventa. Son 14 años que han pasado desde la noche que me cambió la vida“, dijo en En Boca de Todos con una sonrisa en el rostro el pasado mes de octubre del 2021.

Tula Rodríguez y Javier Carmona. (Foto: Instagram)

Tula Rodríguez anunció públicamente su relación sentimental con Javier Carmona luego de que Magaly Medina transmitiera en su programa un ampay entre los dos. Ante ello, la exvedette se vio obligada a confirmar los rumores de su romance.

Meses después, Tula anunció que se convertiría en madre por primera vez en “El Escuadrón”, fenecido programa que conducía años atrás. En vivo y en directo, confesó que se encontraba en la dulce espera. Tras los 9 meses, nació su única hija Valentina Carmona Rodríguez en el 2008 y actualmente tiene 13 años.

“Hace algunas semanas, ¡ups, problemas!, no me viene mi ciclo. ¿Qué está pasando? Yo pensé que no podía ser madre y como adultos, con Javier, nos cuidábamos porque era parte de. ¿A qué no saben? Voy a ser mamá y voy a ser la mujer más feliz del mundo”, reveló en aquel entonces.

El sábado 17 de noviembre de 2012, la feliz pareja se dio el tan ansiado “Sí, acepto” en una boda civil realizado en su casa ubicada en Chacarilla del Estanque. La animadora se vistió con el vestido tradicional de color de blanco y su pareja con un terno negro.

Collage de Tula Rodríguez y Javier Carmona en su boda. (Foto: Instagram)

Los dos fueron muy felices hasta que la tragedia llegó a sus vidas. En agosto de 2018, Javier Carmona fue sometido a una operación cardiovascular en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud luego de haber sufrido un infarto en su casa.

Aunque su estado de salud estuvo en reserva, se supo después que la falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a un aneurisma con derrame cerebral, lo que lo llevó a entrar en estado vegetativo persistente.

Tras estar dos años en estado de coma, el exgerente Comercial de Latina Televisión falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 56 años. Horas después de su comentado deceso, Tula Rodríguez se pronunció en En Boca de Todos para contar que no la estaba pasando bien, pero que sería fuerte por su hija Valentina.

Sin embargo, hasta la actualidad Tula Rodríguez no puede evitar derramar algunas lágrimas cuando le preguntan sobre su matrimonio y apasionado romance con el empresario. En entrevistas ha señalado que ya ha aceptado que su esposo no está más a su lado, pero que su recuerdo siempre está presente en su corazón.

“Tú me vas a ver sonreír porque es parte de la vida. Ya acepté que partió y que tengo que hacer mi vida. Me dicen ‘anda, enamórate’, pero no. Eso tiene su proceso. Entregarle mi vida y mi corazón a alguien tiene un tiempo, llegará en el momento menos pensado. Mientras tanto, él está y estará por siempre”, dijo para las cámaras de Estás en Todas.

Tula Rodríguez y Javier Carmona. (Foto: Instagram)

