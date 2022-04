¿Melissa Paredes envía indirecta a Rodrigo Cuba?: “Ya no te amo, me he enamorado de otro”

Melissa Paredes canta a todo pulmón 'Así Fue' de Juan Gabriel. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes quiso demostrar sus dotes para el canto y no dudó utilizar sus redes sociales para grabarse mientras entonaba la canción “Así Fue” de la famosa española Isabel Pantoja . Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue la estrofa que utilizó la modelo para cantar a todo pulmón y algunos indicaron que habría sido una indirecta a su ex Rodrigo Cuba.

Según se puede ver en sus historias de Instagram, la exconductora de América Hoy se encontraba en una reunión con la familia de su nueva pareja Anthony Aranda. Si bien, ambos han demostrado que tienen una relación muy estable y feliz, esto no habría sido impedimento para que la exreina de belleza recuerde al padre de su hija.

La ex Miss Perú estaba sentada al costado de la hermana del bailarín escuchando el tema de la exitosa cantante cuando decidió interpretar una parte. Esto sucedía mientras que Fabiola Aranda llamaba a su hermano para que se acerque a ellas con las bebidas.

“Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado” , cantó Paredes muy emocionada y terminó con algunas risas

Sin embargo, esta situación no le habría gustado para nada al integrante de Esto es Guerra, pues se pudo notar el preciso momento en el que frunció el ceño y no reaccionó al canto de su enamorada, ya que solo se alejó de ella.

Cabe resaltar que el portal Instarandula también compartió las historias de la actriz y varios de sus seguidores señalaron que Melissa Paredes había cantado para enviarle un mensaje al ‘Gato’ Cuba y demostrar que se encuentra feliz en su nueva relación.

Melissa Paredes cantan canción y usuario indican que es una indirecta a Rodrigo Cuba. VIDEO: Instagram

MELISSA PAREDES LE RECLAMA A ANTHONY POR NO LLEVARLA A DISNEY

En los días previos a Semana Santa, Melissa Paredes no deja de presumir que se encuentra de vacaciones junto a Anthony Aranda en las playas de Lima. Sin embargo, uno de sus comentarios vuelve a ponerla en el medio de la polémica y es que la modelo no dudó en decirle a su pareja que le salió “barato” hacerla disfrutar.

Recordemos que hace unas semanas, el programa de Magaly Medina hizo una comparación entre el estilo de vida que llevaba la modelo cuando estaba casada con Rodrigo Cuba y con la que lleva ahora con el bailarín.

Pese a que los dos hicieron oídos sordos a las críticas, este 12 de abril, la también actriz decidió recordar que ahora ya no pueden viajar al extranjero y lanzar algunos comentarios sarcásticamente en las historias de su cuenta de Instagram.

Bueno, cómo están, yo ando en plan vacaciones, en Disney, jaja, qué te burlas de mí, se pasa, mira que te salió más barato, hay que siempre verle el lado positivo a todo, a mí me encanta este plan, amo sinceramente. Les mando millones de besos, ya viene el feriadito largo”, señaló.

Cabe mencionar que, mientras la exreina de belleza hablaba, se podía escuchar la voz del integrante de Esto es Guerra, quien le aseguró que la playa es un buen lugar para relajarse a diferencia de Disney World.

Melissa Paredes le reclama a Anthony Aranda por no llevarla a Disney. VIDEO: Instagram

