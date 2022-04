Pedro Suárez Vértiz recuerda la vez que su cambista de dólares le compró una camioneta

Pedro Suárez Vértiz felicitó al hijo de su cambista y le agradeció todo lo que ha hecho por él. (Foto: Facebook)

Este miércoles 13 de abril es el cumpleaños del hijo del cambista de Pedro Suárez Vértiz, y el cantante no tuvo mejor detalle que dedicarle un post en su cuenta de Facebook. Además de contarle por qué estima mucho a su padre. Resulta que el hombre le ha hecha grandes favores al artista, al punto de llegar a comprarle una camioneta.

El artista peruano resaltó, además, que tiene tanta confianza con su cambiaste, que no duda en prestarle plata y pagar sus cuentas cuando él no puede. Oscar Tasayco es el nombre del trabajador que ha recibido el total agradecimiento de parte del intérprete Lo Olvidé.

“Querido Klever. Acabas de cumplir 18 años y me enteré por tu papá, mi gran amigo Oscar Tasayco. Espero que tengas la nobleza y profesionalismo de tu padre. Aunque en el fondo sé que eres como él. Porque los hijos somos plantitas torcidas que nuestros padres enderezan, para volvernos como ellos : sólidos y rectos árboles”, inició Suárez Vértiz en su cuenta de Facebook.

Dicho esto, se animó a contar todo lo que su cambista ha hecho por él. “Cité las cualidades de Oscar, tu papá, porque no sabes cuanto me ha ayudado. Es el cambista de dólares más conocido y querido de Miraflores. Me presta plata. Paga mis cuentas cuando yo no puedo. Y con esta te mueres : Una vez me compró una camioneta. Claro que es un decir, pero por unos minutos sí lo hizo” , contó.

El cantante contó cómo así, Oscar Tasayco llegó a mostrarle toda su confianza. “Resulta que yo quería comprar por primera vez en mi vida, un auto nuevo. Pero no me habían depositado el cheque. Así que tu padre, con una increíble fe en mí, juntó como a 20 cambistas amigos suyos, y me dió los dólares que necesitaba . Hice la transferencia y la camioneta ya era mía. Al cabo de media hora me depositaron el cheque y le compré finalmente a Oscar todos los dólares que me dió a ciegas”, relató.

Finalmente, le envió un mensaje al cumpleañero. “Por eso sé que vas a ser como tu papá, mi querido Klever. Porque bendito es quien es más feliz dando, que recibiendo”, escribió. En la publicación se puede ver la foto del cambista de dólares junto a su hijo y esposa.

Pedro Suárez Vértiz no duda en publicar de forma diaria mensajes en sus redes sociales sobre lo que acontece en su vida o lo que siente. Este último 11 de abril, dedicó un emotivo post a su hija que vive en Estapaña. La joven cumplía un año más de vida, y aunque el cantante señaló que estaba nostálgico por su lejanía, estaba feliz al saber que era para forjarse un futuro. “El dolor de la felicidad”, lo definió.

“Feliz cumpleaños hija mía. Te felicito por este nuevo onomástico porque, al ser nuestra primogénita, también es el aniversario de tu mamá y yo como padres. Estoy feliz de que vivas y trabajes en Madrid. Ciudad donde prácticamente viví durante 5 años. Porque tengo un millón de amigos allá, que serán mis representantes en caso de alguna premura. Bien”, escribió el artista, quien agradeció que hoy en día existan las videollamadas y diversas plataformas para estar en contacto con ella.

“Hoy te puedo ver, escuchar, ver tu casa, tus gatos, tus trayectos, etc, totalmente gratis. Recuerdo cuando de chibolo tenia que pagar miles de intis, soles, o lo que sea, para hablar con amigos o familiares o enamoradas en el exterior. En el teléfono de mi casa, locutorios, o (debo confesarlo) pidiendo el teléfono prestado en alguna oficina”, recordó.

“Pásala lindo Mariajosé hija mía. Come rico y que te llenes de amor con todos los saludos que recibirás hoy. Recuerda siempre que tu verdadero padre es Dios, porque él te ayudará mejor que yo, alucina. Sé que nos extrañas como nosotros a ti. Sé que nos amas y recuerdas como nosotros a ti. Pero ya lo sabes bien que cuando hay crecimiento y avances en tu vida, esas nostalgias se llaman El dolor de la felicidad. Te amo hijita. Feliz cumpleaños una vez más”, concluyó el artista peruano.

