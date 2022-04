Néstor Villanueva se defiende y niega maltrato psicológico a Florcita Polo: “No hago daño a nadie”

Néstor Villanueva asegura que no le está haciendo daño psicológico a nadie. (Foto: Captura / Instagram)

Néstor Villanueva no se quedó callado ante la fuerte acusación de Susy Díaz. Como se recuerda, la exvedette señaló que su hija Flor Polo está siendo maltratada psicológicamente tras los innumerables ampays de los que fue protagonista el cumbiambero en las últimas semanas.

Además, luego de darse a conocer de una posible infidelidad por parte del cantante con una bailarina, la excongresista dejó de poner las manos al fuego por él y ahora no duda en arremeter en su contra. Sin embargo, a Néstor no le habría gustado para nada las últimas acusaciones de su exsuegra y decidió responderle.

Es así como durante el programa América Hoy, se difundió un audio que Néstor Villanueva envió a la producción para defenderse y negar cualquier daño psicológico a la madre de sus hijos. Según se puede escuchar, el cantante asegura que Susy y Flor se están apresurando al denunciarlo en televisión nacional.

“Yo no le estoy haciendo ningún daño psicológico absolutamente a nadie . Yo pienso que ellos se están apresurando o la señora se está apresurando en decir algo delicado y eso no está bien“, expresó Villanueva.

SUSY DÍAZ LE HACE PETICIÓN A NÉSTOR

Tras escuchar las palabras de Néstor Villanueva, Susy Díaz no pudo evitar derramar algunas lágrimas y hacerle un pedido especial a su exyerno, pues indicó que ella también sufre al ver a su hija llorar todas las noches.

“Néstor, tu no sabes como veo sufrir a mi nieto el mayor, mi hija. He puesto una niñera para que me cuente todo. (Flor Polo) todas las noches llora, ella quiere ponerse fuerte pero es horrible”, comenzó diciendo la popular Susy Díaz.

“Néstor por favor, si quieres hacer tus cosas dentro de cuatro paredes. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Mi hija al ver eso sufre, te lo pido por favor. ¡Ya basta! basta de salir en tantas cochinadas. A mi hija mentalmente la veo mal, por eso Adriano no te quiere ver”, agregó.

Recordemos que Susy Díaz ha estado muy involucrada en todo lo que sucede con su hija y el cantante de cumbia desde que anunciaron el fin de su matrimonio el pasado mes de enero.

Néstor Villanueva niega maltrato psicológico a Florcita Polo. VIDEO: YouTube

LA CONDICIÓN DE NÉSTOR VILLANUEVA PARA CONCILIAR CON FLOR POLO

Las cámaras de Magaly TV La Firme entrevistaron a Susy Díaz y se mostró completamente indignada al contar que Néstor Villanueva intentó poner algunas condiciones para poder conciliar y firmar el divorcio con Flor Polo Díaz. Según contó la exvedette al cantante de cumbia no le habría gustado que la hija de Augusto Polo Campos y sus hijos se hayan mudado al departamento que le alquiló a su amiga.

Esto debido a que Néstor iba constantemente a ver a sus dos primogénitos y a Flor Polo, lo que generaba que las cámaras de televisión estén fuera de su propiedad, causando preocupación y angustia en la misma Susy Díaz.

“(Néstor Villanueva) me dijo ‘Yo en la conciliación quiero decirle (a Florcita) que ya no viva ahí donde su amiga, debes traerla a vivir acá'. Yo le dije: ‘¿Perdón? acá es un hostal y vive mucha gente, un poco más y vas a poner en la conciliación que no use short’”, relató la rubia.

Néstor Villanueva puso condición a Flor Polo para conciliar. VIDEO: Magaly TV La Firme

