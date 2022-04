Susy Díaz llora porque el hijo de Florcita Polo sufre bullying por ampays a Néstor Villanueva

Susy Díaz afirma que el hijo mayor de Florcita no quiere ver a su padre debido a sus ampays. (Foto: Composición Infobae)

Néstor Villanueva y Florcita Polo Díaz se encuentran en plenos trámites de divorcio para ponerle fin a su matrimonio tras 12 años juntos. En medio de esta separación, el cumbiambero ha sido protagonista de varios ampays con otras mujeres, que han afectado, según reveló Susy Díaz, psicológicamente a su hijo mayor Adriano, de 10 años.

En entrevista con América Hoy, la exvedette señaló que el hijo mayor de Florcita no desea ver a su padre, pese a los intentos del cantante por pasar tiempo con el menor. Esto porque Adrianito es víctima de bullying en el colegio, ya que sus amigos lo molestan por las imágenes de Néstor dentro de una camioneta con Sofía Cavero, exactriz de película para adultos.

Néstor Villanueva captado con joven bailarina dentro de su camioneta. (Foto: Captura de Willax)

“Adriano no quiere ver al papá (...) No querrá ir por todo lo que ve. En el colegio le dicen ‘tu papá en el auto rana’. Las redes sociales no se las puedes esconder a nadie”, aseguró la popular ‘Reina de las dietas’, quien también contó que la profesora del menor les ha prohibido hablar sobre esos temas en casa para evitar que su salud emocional se vea afectada.

Por otro lado, precisó que Estefano, de 4 años, se encuentra bien porque no entiende los problemas que pasan dentro de la familia debido a su corta edad. “Está chiquito, no se da cuenta de nada, solo piensa en jugar y en otras cosas”, sostuvo Díaz.

SUSY DÍAZ HACE PETICIÓN ENTRE LÁGRIMAS

La madre de Florcita Polo no aguantó el llanto y le pidió a Néstor Villanueva que evite ser captado por los programas de espectáculos en situaciones comprometedoras, ya que su hija y su nieto son los más afectados psicológicamente al ver dichas imágenes.

“Tú no sabes como veo sufrir a mi nieto mayor. Mi hija todas las noches llora. Si quieres hacer tus cosas, hazlo en cuatro paredes. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Mi hija al ver eso sufre, basta de salir en tanta cochinada. A mi hija mentalmente la veo mal, y Adriano tampoco te quiere ver. A mí también me duele, yo quiero ver a mi familia feliz”, manifestó entre lágrimas.

Cabe resaltar que Susy indicó que su hija ha evitado contarle sobre sus sentimientos en todo momento. Por ese motivo, ha contratado una niñera para que le informe todo lo que ocurre dentro del hogar cuando no está presente. “(La niñera) me dice que mi nieto llora todas las noches, él sufre. (Néstor) está afectando a mi nieto y a mi hija”.

Susy Díaz no aguantó las lágrimas al pedirle a Néstor Villanueva que no protagonice más ampays, pues afectan a Florcita y a su hijo | VIDEO: América TV / América Hoy

CRISIS VENÍA DESDE ANTES

Una vez más calmada, Susy Díaz continuó explicando por qué su nieto se niega a visitar a su padre. Al parecer, todo se debería a un resentimiento que tiene hacia el cantante de cumbia desde hace dos años, cuando Néstor y Florcita pasaban por otra crisis matrimonial.

“(Adrianito) vio todo eso. Hubo una época, como hace dos años, que discutían mucho y el propio Adriano le decía a su mamá que se separe, que se divorcie” , contó la excongresista para el asombro de las conductoras de América Hoy.

La relación entre padre e hijo empeoró cuando el menor descubrió la infidelidad de su padre por su propia cuenta. “Adriano se aprendió la clave del celular de su papá, (Néstor) se mete a la ducha, él pone la contraseña y lee la conversación donde está dobleteando con una streaper, no sé que sea”, mencionó.

De inmediato, Adriano le contó a su madre lo visto y fue así que Polo Díaz decidió terminar la relación amorosa de una vez por todas. Al oír esto, la psicóloga Lizbeth Cueva lamentó que un niño haya tenido que presenciar la infidelidad de su figura paterna y aseguró que, probablemente, sea un hecho que jamás podrá borrar de su memoria.

