Brenda Carvalho y Julinho comenzarán tratamiento para ser padres tras 12 años de relación

Brenda Carvalho quiere ser mamá a sus 35 años. (Foto: Instagram)

¡Quiere ser mamá! Brenda Carvalho sorprendió al revelar que se someterá a un tratamiento médico para poder concebir a su primer bebé que sería fruto de su relación de poco más de 12 años con el exfutbolista Julinho Andrade.

Si bien, la bailarina de 35 años confesó el pasado mes de octubre del 2021 que iba a congelar sus óvulos, hoy en día todo parece indicar que ya se encuentra lista para los biberones y los cambios de pañales, pues según declaró a la prensa ya está preparada para formar una familia con el expelotero.

Durante una entrevista con el programa América Espectáculos, la animadora infantil comentó que en la mañana de este 13 de abril sería su primera cita con el doctor para que le indique todo lo que debe hacer y dar inicio al proceso.

“Estoy justamente haciendo un tratamiento. Vamos a ver si me funciona, mañana tengo la cita, estoy bien. La idea es conversar con el doctor, a ver qué me dice, qué me recomienda, a ver qué hacemos y ya damos el siguiente paso”, dijo para las cámaras del programa de América Televisión.

Asimismo, fue consultada sobre su romance con el comentarista deportivo y señaló que la clave para llevar una buena relación es la comunicación que se puede tener como amigos.

“Conversación, comunicación, sonrisa y mucho chiste. En una relación tienes que ser patas primero, mejores amigos, eso fue nuestro gran secreteo, decirnos todo lo que pensamos, eso es chévere”, concluyó.

Brenda Carvalho se someterá a tratamiento para ser madre. VIDEO: América TV

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Brenda Carvalho informó a sus más de 40 mil seguidores que la mañana de este miércoles ya se encontraba esperando en la sala del lugar donde sería su cita con el especialista.

“Ya en mi cita”, escribió la brasilera sobre una foto de ella misma estando sentada luciendo una vestimenta formal en lo que sería una sala de espera de un centro de salud. Hasta el momento, la brasileña no ha dado mayores detalles de su reunión con el doctor.

Cabe resaltar que ambos son considerados una de las parejas más sólidas de la farándula y, aunque no son de nacionalidad peruana, tras los años han sabido ganarse el cariño y la aceptación del público. A pesar de sus 21 años de diferencia en la edad, los dos sueñan en convertirse en padres por primera vez.

Brenda Carvalho en su cita. (Foto: Instagram)

¿CÓMO INICIÓ SU HISTORIA DE AMOR?

La relación entre Brenda y Julinho comenzó en el 2010 luego de que cada uno terminó con sus respectivas parejas de aquel entonces. El futbolista había anunciado su ruptura con la modelo Paola Arias, mientras que la bailarina puso punto final a su matrimonio de cuatro años, el cual inició cuando ella tenía 20 años.

Su romance se hizo público aproximadamente en el mes de noviembre del mismo año después de haber salido tres meses y medio. “Fue tan natural. Me comprende, es romántico, caballero, es amigo, son tantas cualidades que tiene, que las personas que lo conocen saben lo que estoy diciendo”, dijo la artista en un programa televisivo sobre su pareja.

Por su lado, el deportista no dudó el halagar a su enamorada. “Es todo, es la mujer ideal, la mujer perfecta, súper divertida, te mueve y remueve la vida, jamás está parada, es como yo. Conozco sus virtudes y defectos, ambos sabemos lo que nos gusta y no nos gusta”.

Desde entonces se les ha visto como una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano y son un ejemplo para muchas, pese a que ambos aseguran que no son la pareja perfecta.

Foto: Instagram

SEGUIR LEYENDO