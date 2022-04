Susy Díaz arremete contra Néstor Villanueva. (Foto: Composición)

Susy Díaz sorprendió una vez más con sus confesiones sobre Néstor Villanueva y Florcita Polo. La exvedette se presentó en el programa América Hoy para hablar del padre de sus nietos.

Como se recuerda, la última vez que se presentó en el espacio de América TV señaló que deseaba que Néstor y Florcita se reconcilien, incluso, indicó que el cantante es muy confiado y las mujeres se aprovechan. Em esta oportunidad fue mucho más severa e recalcó una vez más que su hija está siendo afectada psicológicamente con la actitud del cumbiambero.

Sin embargo, lo que nunca imaginaron las conductoras es la confesión que haría. La excongresista reveló que una persona le escribió y le aseguró que su exyerno le prometió amor eterno a una mujer cuando aún tenía una relación con Florcita.

“Néstor le prometió amor eterno a una chica de Chancay estando con Florcita. Todos me escriben”, indicó la rubia, quien interrumpió a Janet Barboza para hacer esta confesión, dejando sorprendidos a los presentadores de América Hoy.

Por su parte, Brunella Horna, Janet Barboza y Ethel Pozo indicaron que se sintieron engañadas por Néstor Villanueva y las lágrimas que derramó en el programa y en el detrás de cámaras.

Néstor Villanueva le prometió amor a una chica de Chancay estando con Florcita Polo, según Susy Díaz.

Como se recuerda, Tessy Lindo apareció este úlrimo martes 12 de abril en el programa de Magaly Medina para reafirmar que Néstor le había sido infiel a su esposa con ella. Asimismo, destacó que se dejó engañar por él, pero cuando vio que salía en todos los programas llorando por la hija de Augusto Polo Campos, mientras fuera de cámaras la buscaba la continuar con su romance, decidió terminar.

Susy Díaz enfrenta a Tessy Linda en el programa de Magaly Medina. Además, indicó que ya entiende por qué su hija ya no tenía intimidad con el cantante,

SUSY DÍAZ LLORA POR SUS NIETOS

En otro momento de la entrevista, Susy Díaz no puede contener el llanto a la hora de hablar de sus nietos. Emtre lágrimas, la rubia le pidió a Néstor Villanueva que evite ser captado por los programas de espectáculos en situaciones comprometedoras, ya que su hija y su nieto son los más afectados psicológicamente al ver dichas imágenes.

“Tú no sabes como veo sufrir a mi nieto mayor. Mi hija todas las noches llora. Si quieres hacer tus cosas, hazlo en cuatro paredes. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Mi hija al ver eso sufre, basta de salir en tanta cochinada. A mi hija mentalmente la veo mal, y Adriano tampoco te quiere ver. A mí también me duele, yo quiero ver a mi familia feliz”, manifestó entre lágrimas.

Cabe resaltar que Susy indicó que su hija ha evitado contarle sobre sus sentimientos en todo momento. Por ese motivo, ha contratado una niñera para que le informe todo lo que ocurre dentro del hogar cuando no está presente. “(La niñera) me dice que mi nieto llora todas las noches, él sufre. (Néstor) está afectando a mi nieto y a mi hija”, relató.

Susy Díaz no aguantó las lágrimas al pedirle a Néstor Villanueva que no protagonice más ampays, pues afectan a Florcita y a su hijo | VIDEO: América TV / América Hoy

HIJO MAYOR LEYÓ LAS CONVERSACIONES DE SU PADRE CON OTRA MUJER

Susy Díaz relató que el mayor de los Villanueva Díaz agarró el móvil de su progenitor cuando estaba bañándose y quedó anonadado con lo que vio. Esto fue el detonante para que el matrimonio llegue a su fin, aseguró la excongresista.

“Ella (Flor) da terminada la relación porque Adriano se aprendió la clave del celular de su papá. Su papá se mete a la ducha, abre la clave y ve la conversación. Ha estado con ella estando con Flor, ha estado dobleteando”, dijo Susy Díaz.

SEGUIR LEYENDO