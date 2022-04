¡No hay reconciliación! Vania Bludau aclara que video con Mario Irivarren fue grabado hace un mes

Vania Bludau aclara que no hay reconciliación entre Mario Irivarren y ella. (Foto: Instagram)

El pasado martes 12 de abril, Vania Bludau sorprendió a sus miles de fans al publicar un video junto a su expareja Mario Irivarren. Como se recuerda, la pareja culminó su relación a finales de marzo y ha evitado dar detalles al respecto. Ante ello, los seguidores de la modelo comprendieron que su reunión fue por temas de trabajo, sin embargo, otros no dudaron en emocionarse ante una posible reconciliación.

De inmediato, la propia Vania se encargó de aclarar que este material fue grabado hace un mes, descartando algún tipo de acercamiento con el chico reality.

“El vídeo fue grabado hace como 1 mes así que no se preocupen. Yo ando por aquí por Miami”, dijo la influencer para la tranquilidad de todos sus seguidores. Recordemos que la modelo abandonó el Perú de manera inesperada tras su ruptura con el empresario. En otra publicación decide responder a un usuario que le pregunta si estaba soltera, a lo que ella responde: “Yes”.

VANIA BLUDAU Y MARIO IRIVARREN SE LUCEN EN VIDEO NUEVAMENTE

Vania Bludau publicó en su ceunta de Instagram un vdieo donde se le ve con Mario Irivarren. El audiovisual fue grabado hace un tiempo y su fin fue promocionar una reconocida marca de línea blanca. En este material se les ve interactuando y bromeando, incluso preparan una receta de un batido que siempre consumen.

Mario Irivarren compartió la misma publicación y tuvo los mismos comentarios que la modelo. Sus fans lucían apenados que esta reunión solo sea por trabajo.

“Seguro era un video que ya lo tenían grabado”, “Chamba es chamba sin paltas”, “Como cuando ya grabaste la publicidad y no te queda mas que subirlo. Yo que tú hacia nuevamente la publicidad, sola salía mejor el video”, “Ante todo el marketing”, “Y me hacen el favor y vuelvan pronto porque era la mejor pareja del Perú”, son algunos de los comentarios que se puede leer en las respectivas publicaciones, que no tardaron en generar cientos de reaaciones.

VANIA BLUDAU ASEGURA QUE QUIERE ESTAR SOLA

Hace unos días, la modelo decidió romper su silencio desde Estados Unidos y brindó una entrevista para las cámaras de Amor y Fuego, quienes la abordaron en una playa en Miami. El reportero le preguntó qué es lo que realmente pasó para que su romance con Mario Irivarren haya concluido.

“Tengo que darme mi tiempo de estar sola, tranquila y enfocarme en mí, como siempre lo he hecho. A veces uno pierde el rumbo por seguir rumbos de los demás y es normal porque cuando uno está enamorada, usualmente pasa eso, deja muchas cosas para darle prioridad a otras”, comenzó diciendo la modelo dejando entrever que una de las razones de su ruptura habría sido por sus diferencias.

“Lo que comienza, termina. Ya terminó y más no te puedo decir. En mi caso estoy tranquila (...) Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar”, aseguró.

Finalmente, aclaró que no aparece mucho en redes sociales, pues se está tomando su tiempo para sanar tras la ruptura y se negó a enviarle algunas palabras al exchico reality. Como se recuerda, su relación era considerada como una de las más sólidas del medio, pues a pesar de vivir en diferentes país, buscaban la forma de verse. Ella venía a Perú, mientras él iba a Estados Unidos.

Vania Bludau responde desde EE.UU. sobre su ruptura con Mario Irivarren. (Video: Willax TV)

EL COMUNICADO DE VANIA BLUDAU

A través de un comunicado, Vania Bludau anunció la ruptura de su relación. Aunque no dio detalles de lo que sucedió, la modelo dejó en claro que aún hay mucho amor de su parte.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión”, escribió la joven a finales de marzo.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

