María Pía Copello asegura que Peter Fajardo le escribió para pedirle que se presente en EEG tras pelearse

María Pía Copello continúa enfrentándose a su productor Peter Fajardo.

María Pía Copello continúa enfrentándose al productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo. Como se recuerda, todo comenzó cuando la conductora se quejó en vivo que en las últimas semanas no le están dando la pauta del programa y que la están dejando de lado desde que tuvo una discusión con la cabeza del reality.

Desde aquella fecha él no le dirige la palabra y no es invitada a ninguna reunión, además aclaró que no sabe los motivos por el que se encuentra molesto con ella. Es por ello que, los rumores de una posible renuncia por parte de la presentadora comenzaron a surgir.

Sin embargo, este 11 de abril, María Pía Copello sorprendió al revelar que fue el productor quien la llamó por teléfono para que no abandone el reality y continúe trabajando a su lado. Esto se dio durante los clásicos enfrentamientos que día a día se viene viviendo entre ella y su compañera Johanna San Miguel.

“Cualquier cosa que quiera quejarme la tengo que hacer a las cámaras, porque aquí nadie me da bola. Me quejo con el productor y no le importa. Ya no sé a quién recurrir”, comenzó diciendo la influencer causando la indignación de su dupla de conducción, pues asegura que se hace la ‘víctima’.

Asimismo, luego de ver un informe donde Peter Fajardo señalaba que no conocía realmente a María Pía Copello y reafirmaba que estaba peleado con ella, la interprete de ‘Like’ y ‘Bailando sola’ reveló entre risas que está en el programa este lunes a pedido del productor.

“Si yo me he presentado hoy día (11 de abril) aquí es porque él (Peter) me ha escrito, porque si él no me hubiera escrito el viernes, yo no estaría aquí” , dijo la también animadora infantil pidiendo al mismo tiempo que le alcancen su celular para mostrar el historial de llamadas y conversaciones que corroborarían su versión.

Cabe resaltar que la actriz cómica comentó en un momento que Fajardo no estaba contento con María Pía debido a que no escuchaba ninguna de las ordenes que le daba, provocando que ellos se encuentren distanciados a la fecha de hoy.

Recordemos que ambos han demostrado tener una fuerte relación amical, puesto que en los últimos años, los dos han compartido sus cumpleaños juntos y se les ha visto en algunas ocasiones disfrutar de momentos con otros amigos.

María Pía Copello asegura que Peter Fajardo le escribió para pedirle que se presente en EEG tras pelearse.

MARÍA PÍA COPELLO Y JOHANNA SAN MIGUEL COMPITIERON

El ‘Tribunal’ tomó la decisión de hacer competir a María Pía Copello y Johanna San Miguel en una prueba para que demuestren su buen desenvolvimiento. La competencia empezó y ellas pusieron su mejor esfuerzo para ser la ganadora de la prueba. Aunque estuvo bastante reñido, finalmente María Pía Copello fue la gran ganadora tras culminar primera y correr con todas sus fuerzas hacia la campana.

Algo que también llamó la atención es que Johanna San Miguel nunca hubiera podido ganar la prueba, pues su baja estatura no le hubiera permitido tocar la campana que la declararía ganadora de la prueba.

Este hecho provocó que los competidores de Esto es Guerra se burlen de la popular ‘Mamá Leona’ por su baja estatura, al punto que tuvieron que cargarla para que ella pueda tocar el mencionado objeto que le daría la victoria.

Pese a que algunos pidieron que la competencia se vuelva a repetir, el ‘Tribunal’ no lo tomo en cuenta y le dio el puntaje a los ‘combatientes’. Johanna San Miguel tomó con humor lo sucedido y pidió que la competencia siga.

La producción de Esto es Guerra hizo enfrentar a María Pía Copello y Johanna San Miguel para darle un valioso punto a sus respectivos equipos.

