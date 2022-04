María Pía Copello asegura que la producción de Esto es Guerra no la toma en cuenta por estar peleada con Peter Fajardo

María Pía Copello se encuentra peleada con Peter Fajardo. (Foto: Instagram)

¿Ya no la quieren en el programa? María Pía Copello volvió a la conducción de Esto es Guerra tras haber estado alejada durante cuatro años. Sin embargo, ella confesó que no es tomada en cuenta por la producción del programa debido a los conflictos que tiene con el productor.

Durante una conversación que tuvo con su compañera Johanna San Miguel, la exanimadora infantil le dijo que ella no tiene a la mano la pauta del reality, por lo que desconoce totalmente lo que sucederá en el programa.

“A mí últimamente no me dictan nada de la pauta y ya no sé. No me invitan a las reuniones, me han sacado del Whatsapp y me han eliminado del grupo. Hace 5 días que no existo ”, expresó.

María Pía Copello señaló que fue dejada de lado desde el día en que tuvo una discusión con el productor Peter Fajardo. Desde aquella fecha él no le dirige la palabra y no es invitada a ninguna reunión, además aclaró que no sabe los motivos por el que se encuentra molesto con ella.

“ Yo no sé qué está pasando. Peter y yo nos hemos peleado... en realidad yo no me he peleado con él, Peter se ha peleado conmigo ”, añadió la conductora de Esto es Guerra mientras daba pase a la siguiente competencia.

Johanna San Miguel al escuchar a su compañera le preguntó directamente a qué se debería la actitud del productor general con ella. Sin embargo, la conductora solo atinó a decir que desconocía que le molestaba a Peter Fajardo.

La actriz que estaba enterada sobre todo el tema le dijo que Fajardo no estaba contenta con ella debido a que no escuchaba ninguna de las ordenes que le daba, provocando que ellos se encuentren distanciados a la fecha de hoy.

La conductora del reality juvenil señaló que desde hace varios días no es convocada a las reuniones de trabajo, mientras que su compañera Johanna sí la llaman.

MARÍA PÍA ACUSA A LA PRODUCCIÓN DE AYUDAR A LOS GUERREROS

Cuando se trata de defender a su equipo María Pía Copello sacar las garras por ellos, por este motivo, la conductora de EEG se sorprendió al saber que la producción elevó el puntaje en una de las pruebas donde Gino Assereto, Rafael Cardozo y Jota Benz no son muy buenos.

“ Es que son vivísimos. Perfecto 500 puntos. El Tribunal que debe tener un guerrero infiltrado no me dice dos mil puntos y solo me dice 500 puntos . Yo las creo (supuesto favoritismo) que soy parte de los ‘Combatientes’, el público también y todos los ‘Combatientes’”, dijo.

Por su parte Johanna San Miguel salió en defensa de los ‘guerreros’. “ Tienes más de 6 mil puntos y se quejan. De verdad, no vendas humo. La gente lo va a creer y no me parece correcto que estés siempre diciendo ese tipo de cosas para que el público crea cosas en sus casas que no son”, precisó.

