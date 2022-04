Avelino Guillén revela que el Gobierno planeaba decretar toque de queda por un día en noviembre

Avelino Guillén, ex ministro del Interior.| Foto: Agencia Andina

Avelino Guillén reveló que en noviembre de 2021, cuando él se desempeñaba como ministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, le llegó una propuesta de decreto supremo desde Palacio de Gobierno, en donde se planteaba declarar toque de queda por un solo día, tal y como lo ocurrió el último martes 5 de abril, cuando el presidente de la República, Pedro Castillo, decretó inmovilización social obligatoria de madera sorpresiva y alrededor de la medianoche del día anterior.

En una entrevista para el dominical Cuarto Poder, el extitular del Mininter, comentó que el planteamiento se dio frente a una manifestación a favor de la vacancia presidencial que se realizaría el 27 de noviembre, una situación similar a la que se vivió el último martes cuando se registraron protestas en contra de Pedro Castillo.

“Yo recibo una visita en mi despacho de un funcionario de Palacio de Gobierno, quien me comentó sobre la posibilidad de que se decrete estado de emergencia el sábado 27 de noviembre en virtud de la manifestación que se estaba convocando en la ciudad de Lima”, mencionó Avelino Guillén.

“Como responsable del sector, yo expresé de manera firme y categórica mi rechazo a lo que desde Palacio de Gobierno querían imponer”, añadió.

SITUACIÓN SIMILAR

Además, dijo que le habían asegurado que, según informes de la Policía, se estaba produciendo un desplazamiento en unidades vehiculares con un número considerable de personas que iban a manifestarse a favor de la destitución del jefe de Estado. Sin embargo, aseguró que dichos informes no existían. Una situación similar ocurrida el 4 y 5 de abril.

Guillén contó que el 26 de noviembre, un día antes de la marcha, fue a Palacio de Gobierno a reunirse con Pedro Castillo para señalarle que era inconstitucional.

“El viernes 26 hablé con el presidente y le hice una breve exposición de las razones por las cuales consideraba que ese pedido de declaratoria de estado de emergencia por un día, por una manifestación no podría prosperar y era inconstitucional (...) El presidente asintió y me dijo: ‘Yo no voy a estar en Lima, me voy al interior del país’”, comentó.

MARCHA DEL 27 DE NOVIEMBRE

Cabe señalar que la marcha denominada Vacancia Ya, llevada a cabo el sábado 27 de noviembre no tuvo el éxito esperado; sin embargo, dejó algunas intervenciones que llamaron la atención como la de la congresista Patricia Chirinos, quien tuvo fuertes declaraciones contra Pedro Castillo.

“Vengo a pedirles de rodillas salvar a nuestro Perú. No queremos que nos gobierne una pandilla de coimeros. No queremos a secretarios que guardan 20 mil dólares en un water. No queremos a un presidente que se burle de nuestras Fuerzas Armadas”, comentó entonces la parlamentaria de Avanza País.

“Tengo unas palabras que le quiero decir de frente, mirándolo a los ojos y sin miedo: presidente Castillo, vete al car***”, agregó.

TOQUE DE QUEDA INESPERADO

El martes 5 de abril, Lima y Callao amanecieron con una paralización total tras el decreto de toque de queda del presidente Pedro Castillo, debido a la alta violencia que se produjo por el paro de transportistas. Los servicios de transporte urbano, Metropolitano y taxis formales quedaron suspendidos y las principales vías de la capital peruana se encontraban resguardadas por efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Por la tarde se convocó a una marcha por la medida impuesta por el Ejecutivo, y además de la presentación del mandatario en el Congreso. Pese a que el presidente anunció que se levantaba la medida de inmovilización, las protestas se tornaron más violentas.

