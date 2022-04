Bruno Pacheco habla desde la clandestinidad y asegura que, con sus declaraciones, “algunos se salvarán y otros caerán”

Bruno Pacheco continúa en la cladestinidad. | Imagen: Latina Noticias

El exsecretario general de Palacio de Gobierno y hoy prófugo de la justicia, Bruno Pacheco, habló desde la clandestinidad y señaló que no se entregará a la justicia ya que considera injusto el proceso que se lleva en su contra y que su vida corre peligro. El hombre investigado por la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal está no habido desde hace dos semanas, cuando se ordenó una detención preliminar en su contra junto a otros implicados en el caso Puente Tarata.

“Cómo me voy a acoger a una detención preliminar si es que es algo injusto. Cómo voy a ponerme a derecho si es que voy a exponer mi vida. Hasta han puesto un precio por mi cabeza. Cómo puedo volver a mi casa si cualquier loco puede arrebatarme hasta la vida”, declaró en una video llamada hecha el último jueves al equipo del programa Punto Final.

También dijo que, desde que está ingresado en el programa de Los Más Buscados y que se ofrece 30 mil soles por información sobre su paradero, ha recibido múltiples amenazas, pero también ofertas de “los grupos de poder” para que declare a en la línea de algunas versiones que complicarían al Gobierno.

“Ahora no solo recibo amenazas, sino también ofertas. Hay personas que se acercan a querer obligarme a h acer declaraciones que van a darle razón a un grupo determinado de todos los espacios que se ha dividido el gobierno” , indicó y añadió que en su momento evaluará si revela quiénes le están ofreciendo ofertas para que declare de un modo determinado ante la Fiscalía.

Bruno Pacheco habla desde la clandestinidad.

UNOS SE SALVARÁN, OTROS NO

Además, con respecto al anuncio que había hecho, cuando aún no era prófugo, de tener la intención de colaborar con la justicia, aclaró que eso no significa que se convertirá en colaborador eficaz ya que, según dijo, él no ha cometido ningún delito. Sin embargo, aseguró que dirá la verdad cuando la Fiscalía le solicite sus declaraciones y que por ello podrían caer algunos.

“Para ser colaborador eficaz yo tengo que haber delinquido o haber hecho un acto de corrupción y no lo he hecho. Por lo tanto, no puedo ser colaborador eficaz. Pero sí puedo colaborar con la justicia diciendo la verdad. Y si con la verdad que voy a decir se van a salvar algunos o van a quedar algunos, lamentablemente tendrá que ser así”, expresó.

“Si en algún momento he (usado) mi derecho de guardar silencio, ha sido por una estrategia de defensa porque era necesario conocer hasta dónde avanzaban las investigaciones”, añadió.

Bruno Pacheco no especificó quiénes no se salvarán con sus declaraciones, pero aseguró que, cuando la Fiscalía lo cite para que brinde información, lo hará y dirá la verdad.

36 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA

Cabe señalar que el pasado 7 de abril, el Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva para siete investigados por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal, en el marco del caso Provías Descentralizado (Puente Tarata III). La orden incluye al exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

El pedido fue hecho por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, liderado por la fiscal Karla Zecenarro Monge. Los investigados incluidos en la orden de prisión preventiva son:

1. El exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo.

2. El exdirector de Provías Descentralizado, Víctor Valdivia Malpartida.

3. El funcionario de esta entidad, Edgar Vargas Mas.

4. El empresario Zamir Villaverde García.

5. El empresario Luis Carlos Pasapera Adrianzén.

SEGUIR LEYENDO: