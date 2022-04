Puente Tarata: Colaborar eficaz señala que sí se ofreció coimas en licitación de la obra.

Nuevos colaboradores eficaces aparecen en el caso Puente Tarata. | Imagen Panorama

Nuevos colaboradores eficaces aparecen en el caso del Puente Tarata, investigado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. Según un informe del programa Panorama, uno de ellos afirma que sí se ofreció una coima de más de un millón de soles.

El colaborador brindó varios detalles de reuniones de los sobrinos del presidente, Fray Castillo y Gian Marco Castillo, con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellos Alcides Villafuerte; además del papel del empresario Zamir Villaverde. También se refiere a una supuesta interferencia en las licitaciones del entonces titular del MTC Juan Silva

“Llamaron del despacho del ministro del MTC (Juan Silva) especificando que se postergue la fecha de presentación de ofertas por dos semanas adicionales a la fecha prevista de la licitación del Puente Tarata”, cita el programa Panorama las declaraciones del colaborador eficaz.

El colaborador afirma que sí se habló de coimas en el caso de la licitación del Puente Tarata y que sí se habría buscado direccionamiento de obras.

“Zamir se dirige a una persona y les dice cuando se concrete el apoyo. ¿Cómo se entrega la retribución, en una sola o en partes? Ante ello, Luis Pasapera le contesta que es en partes, que se pagaría en tres o cuatro armadas. El monto pactado por licitación ganada”, indica el colaborador eficaz.

En las declaraciones se indica que se habría ofrecido el 0.05% de la obra a algunos de los lobistas.

“A comienzos de octubre de 2021, Luis Pasapera se comunica con Alcides Villafuerte (funcionario del MTC) aproximadamente a las 9 a.m. para indicarle que ya habría hecho las paces con Zamir Villaverde. Allí le solicita que no lo perjudique con la licitación del Puente Tarata. Pasapera le manifestó que por el citado apoyo por parte de Alcides Villafuerte habría 0.05% del monto total de la adjudicación en beneficio de Edgar Vargas Más y Alcides Villafuerte, a fin de que no caiga su propuesta técnica y económica”, menciona el colaborador.

Cabe indicar que el monto del contrato adjudicado fue de S/ 232′587.014, por lo que el 0.5% ascendería a S/1′162.935.

Puente Tarata: Colaborar eficaz señala que sí se ofreció coimas en licitación de la obra.

DESDE EL INICIO DEL GOBIERNO

Además, el colaborador eficaz también indica que tanto los sobrinos del jefe de Estado así como Zamir Villaverde iniciaron sus acciones alrededor del Ejecutivo desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo.

“Zamir Villaverde junto con Fray Vásquez estaban convocando a personas de su confianza o aliados para que ocuparan los cargos importantes en el MTC, a fin de dirigir las licitaciones”, indica el colaborador.

El programa asegura que por esas fechas se dio una reunión entre los sobrinos del mandatario, Zamir Villaverde, el empresario Luis Pasapera y el funcionario del MTC Alcides Villafuerte.

“Zamir estaba captando empresarios para ofrecerle obras en Provias Descentralizado y Provias Descentralizado y Provias Nacional a cambio de sumas de dinero (...) Junto a Fray Vásquez buscaban gente para cargos importantes, para las licitaciones”, señala el colaborador.

