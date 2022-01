Avelino Guillén a Pedro Castillo: “El Perú no se puede manejar como un sindicato”

Avelino Guillén tomo la decisión de apartarse del gabinete del presidente Pedro Castillo tras varias semanas de disputa con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo. Ambos habrían tenido posturas diferentes respecto a los ascensos dentro de la institución, pero el jefe de cartera del Interior decidió dar un paso al costado cuando vio que no contaba con respaldo del mandatario. En conversación con Epicentro, el renunciante funcionario habló sobre el futuro de la Policía y aconsejó al jefe de Estado.

Durante su intervención, Guillén señaló que espera que la Policía siga aportando al país, ya que tiene una tarea muy grande para con la comunidad. Alentó a los agentes a seguir sacrificándose por su tarea diaria y consideró que el país tiene una deuda pendiente con la Policía. “Solo en la primera ola del COVID-19, dieron su vida por el país 786 policías trabajando en temas de impedir aglomeraciones, traslado de detenidos, en operativos de magnitud. Ese gran aporte del país no ha merecido un reconocimiento. Es una deuda que no valoramos”, señaló.





Policías hacen guardia mientras el personal médico (no en la foto) se reúne afuera del hospital público Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins protestando por la falta de equipo, durante el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Lima, Perú, 17 de junio de 2020. REUTERS / Sebastian Castaneda SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS

Durante su intervención recalcó que guarda un gran respeto por el personal subalterno y los oficiales. Señaló que durante su breve periodo como ministro del interior, procuró reconocer la importante labor que cumple la institución en cada uno de sus discursos. “¿Qué otra labor en la sociedad te exige dar tu vida por protegernos? Por el lado de la Policía, con todo respeto, invocarlos a seguir trabajando”, agregó el funcionario que ahora se aparte de la cartera del Interior.

RECOMENDACIONES AL PRESIDENTE

Guillén destacó al equipo que integra el Consejo de Ministro, consideró que los encargados de economía (Pedro Francke) y salud (Hernando Cevallos) están teniendo “un desarrollo exitoso de su trabajo” y califico “de lujo” la presencia de Mirtha Vásquez en el premiarato. “Creo que es cuestión de fijarse planes, metas, desarrollar tareas”, señaló.

“Tiene que evaluar su actuación”, dijo con relación al presidente Pedro Castillo para luego recomendar establecer metas para que su gobierne encuentre rumbo. “Le aconsejaría saber escuchar, cambiar a todo su equipo de asesores y escoger bien. Establecerse metas, comunicar bien a la sociedad y pensar que el Perú no se puede manejar como un sindicato, olvidarse de eso. Ya no estamos en campaña electoral, tenemos retos enormes que asumir y enfrentar. A nuestra edad ya solo nos queda buscar que la gente tenga un recuerdo de nuestro trabajo”, agregó.

Al ser consultado si los asesores que rodean al jefe de Estado realmente aportan, el saliente ministro resaltó que no, sino que, por el contrario, percibe enfrentamientos permanentes entre ellos. Señaló que existen diversas tendencias entre ellos, lo cual genera que existan roces constante. “Eso no puede continuar así, tiene que acabar. Lo que le falta al gobierno es rumbo ¿Qué es lo que quieres hacer? Tú le preguntas eso al señor presidente y esperas una respuesta. ¿Qué es lo que buscamos?”, recalcó.

Se conoce que, hasta el momento, el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha recibido físicamente la carta de renuncia presentada y que tampoco se ha comunicado con Guillén. Se espera que el lunes a primera hora se pueda conocer una respuesta por parte del mandatario. “ Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional. (…) Hay silencios que expresan posiciones. Lo natural es que el presidente respalde a su ministro”, expresó Guillén.

