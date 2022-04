Toque de queda en vivo: últimas noticias de la medida del Gobierno que afecta a más de 10 millones en Lima y Callao

Lima y Callao amanecieron con una paralización total tras el decreto de toque de queda del presidente Pedro Castillo, debido a la alta violencia que se produjo por el paro de transportistas. Los servicios de transporte urbano, Metropolitano y taxis formales han quedado suspendidos y las principales vías de la capital peruana se encuentran resguardados por efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Esta medida extrema anunciada por el gobierno peruano cerca de la medianoche de hoy sostiene que “desde las 02.00 horas y hasta las 23.59 horas del día martes 05 de abril de 2022, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en los distritos de Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao”.

“Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas”.

MINUTO A MINUTO

9:20

El toque de queda está afectando a alrededor de 10 millones de personas en la capital peruana, quienes se han visto impedidos de trasladarse hasta sus centros de labores por la falta de transporte público y taxis. Emporios comerciales de Gamarra y Mesa Redonda perderán millones de soles hoy por esta medida anunciada por el gobierno

9:10

A un día del partido entre Alianza Lima y River Plate por la primera fecha de la Copa Libertadores 2022, los ‘Millonarios’ no viajarían a Lima por el toque de queda decretado por el presidente Pedro Castillo. De esta forma, el debut copero de los ‘blanquiazules’ deberá esperar un poco más para jugar la primera fecha del torneo internacional.

River Plate no viajaría a Lima para enfrentar a Alianza Lima por el toque de queda en el país.

9:00

El Metro de Lima que brindará el servicio regular hoy, martes para movilizar solo al personal que preste labores esenciales, señaladas en el Decreto Supremo N°034-2022-PCM, durante la inamovilidad ciudadana dispuesta por el Gobierno, informó la empresa concesionaria de este medio de transporte ferroviario.

| Foto: Agencia Andina

8:40

“Al haberse cursado dos invitaciones en forma simultánea, el jefe de Estado, Pedro Castillo aceptó la invitación de la presidenta del Congreso y asistirá hoy a las 3:00 p.m. al Pleno acompañado por un grupo de ministros del Gabinete Ministerial”, fue el tuit que publicó la cuenta de la Presidencia de la República confirmando la presencia del mandatario en el Pleno que se realizará hoy en el Palacio Legislativo.

Comunicado presidencia de la República sobre asistencia de Pedro Castillo al Congreso de la República

8:20

La presidenta del Legislativo criticó que la medida de declarar toque de queda se haya anunciado a la medianoche, ya que muchas personas no se han enterado y se han visto perjudicadas. “Es lamentable que el presidente, a la medianoche, haya dado esta medida extrema, porque la mayoría de los peruanos que estaba dirimiendo se han despertado y se han encontrado con esta noticia. Sabemos que muchos peruanos trabajan del día a día para llevar el sustento a su casa. Cuando se toma este tipo de medidas se tiene que informar (con anticipación) para que la gente pueda planificar”, añadió.

María del Carmen Alva confirma que Pedro Castillo asistirá al Congreso | VIDEO: Canal N

8:00

Se ha suspendido el servicio de Metropolitano, Corredores Complementarios ni otros buses de transporte público formal, tal como lo informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en un comunicado publicado alrededor de las 3:00 a.m. Además, indicaron que, en el caso de los taxis, así como del transporte especial escolar, turístico y de trabajadores, “no podrán prestar servicio en el lapso de la inmovilización social obligatoria dispuesta por la citada norma”.

7:40

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, criticó la orden de inmovilidad ciudadana que decretó el Gobierno para controlar las supuestas amenazas a la seguridad ciudadana que se reportaron en las últimas horas en Lima y Callao. “¿Por qué más de 11 millones de personas amanecen hoy con una orden de inamovilidad que no tiene una lógica para poderla plantear? Eso es parte del desgobierno que tiene el Gabinete y el gabinete del señor Castillo”, opinó.

Alcalde Jorge Muñoz critica a Pedro Castillo

7:20

La empresa Lima Airport Partners (LAP) emitió un comunicado en el que señala que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mantiene su operación regular a pesar del toque de queda en Lima y Callao. “Sugerimos a las personas que tienen un vuelo programado portar consigo su pase de abordar (boarding pass) y documento de identidad. Es importante que los pasajeros tomen sus precauciones debido a que el transporte podría estar restringido”, señala LAP en su comunicado.

7:10

Sporting Cristal vs. Flamengo, partido por Copa Libertadores deberá reprogramarse, indicó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Félix Chero. Duelo se iba a jugar esta noche en el Estado Nacional

Cuándo juegan Sporting Cristal vs Flamengo en Lima por Copa Libertadores 2022.

6:51

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los vacunatorios en Lima Metropolitana y Callao no atenderán hoy, martes 5 de abril. Los establecimientos de salud seguirán atendiendo emergencias. En el resto del país, se mantendrá la vacunación” se lee en su Twitter.

6:09

La vía Expresa se encuentra con bastante afluencia de vehículos y con presencia policial. Un agente comentó a Canal N que solamente pueden transitar aquellas personas de salud, ambulancias, la misma policía y los reporteros.

6:00

Desde Villa María del Triunfo, un señor se encontraba esperando su vehículo para asistir al Hospital Rebagliati y se mostró en contra de lo anunciado por el presidente Pedro Castillo. “A las 4:30 que me he levantado para ir a trabajar, me he enterado del mensaje que dio el presidente a medianoche. Han ordenado que no haya movilidad para nadie y eso esta mal, trabajo en el hospital Rebagliati, tengo que ir a trabajar o sea un día que no trabajo es un día de descuento y es una penalidad que yo tengo que pagar, el Gobierno no me lo va a dar y esto perjudica a todos”, mencionó a Canal N.

2:05

Muchas personas no están enteradas de la medida, se observan en imágenes de RPP negocios trabajando con total normalidad, personas que vender salchipapa, caldo de gallina y sin resguardo policial en las calles.

“He cerrado mi negocio por esta medida, soy extranjera y me perjudica esta medida porque normalmente trabajo hasta las 3 de la mañana, vendo hamburguesas, salchipapas y pollo broaster”, comentó una vendedora ambulante.

“Nos afecta y nos daña nuestra mercadería, ¿Quién nos la va a pagar? No voy a acatar esta movilización, pero de dónde saco dinero si yo vivo del día a día, no estoy de acuerdo con esta medida”, comentó otra vendedora.

2:00

Comenzó el toque de queda en Lima y Callao. La Plaza de Armas de Lima ya se encontraba con rejas que impedían el paso de los ciudadanos.

Poca afluencia de carros en las calles de Independencia. Los servicios básicos para las personas se encuentran disponibles, siempre y cuando porten su DNI, al igual que las farmacias y boticas brindarán atención, así como los periodistas estarán permitidos de salir con credencial y portando su DNI.

11:40

Pedro Castillo dió un mensaje a la Nación, donde decretó el Estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, y toque de queda desde las 2:00 a.m. hasta las 23:59 p.m. Además, el mandatario llamó a la calma de todos los ciudadanos.

“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao”, indicó en su alocución.

Mensaje a la Nación de Pedro Castillo donde decreta toque de queda.





