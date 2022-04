Pedro Castillo y una crisis que pudo evitar: los errores y desaciertos en nueve meses de gobierno

El gobierno de Pedro Castillo sigue en una crisis política. REUTERS/Angela Ponce

Pedro Castillo comete errores y desaciertos desde que llegó a la presidencia de la República el pasado 28 de julio de 2021. Es un laberinto político del cual no encuentra ninguna salida en lo que ha derivado en una crisis política que pudo haber evitado al hacer declaraciones fuera de contexto -como decir que en las manifestaciones “algunos dirigentes y cabecillas” habrían recibido “pagos”- o designar ministros que no están a la altura del cargo como el congresista comete errores y desaciertos desde que llegó a la presidencia de la República el pasado 28 de julio de 2021. Es un laberinto político del cual no encuentra ninguna salida en lo que ha derivado en una crisis política que pudo haber evitado al hacer declaraciones fuera de contexto -como decir que en las manifestacioneshabrían recibido- o designar ministros que no están a la altura del cargo como el congresista Guido Bellido , quien fue premier; o al censurado Hernán Condori en la cartera de Salud.

En las últimas semanas, el jefe de Estado se estrelló con las protestas sociales de los transportistas y agricultores por el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, y debido a estas manifestaciones perdieron la vida seis personas.

El lunes 4 de abril, casi a la medianoche, el mandatario ordenó un toque de queda para el martes 5 de abril desde las 2:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. por los supuestos informes de inteligencia de Estado sobre saqueos. Esa medida molestó mucho más a la mayoría de peruanos que no cumplieron con la norma y salieron a marchar al centro de Lima, una manifestación que se tornó violenta por la infiltración de delincuentes que robaron pequeños negocios y atacaron el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, dijo lo siguiente tras los desmanes: “El decreto supremo fue la gota que derramó el vaso. Ha sido un descontento total de sentirse infringido de este derecho tan fundamental de salir y trabajar. Las cosas, cuando se hacen de esta manera, se hacen mal”.

El mandatario, al verse acorralado por su propia norma, declaró el fin del toque de queda en la misma tarde. Asistió al Parlamento para explicar la situación, pero solo ofreció generalidades que no sirvieron de mucho.

El último sábado se hizo una segunda marcha que no tuvo las dimensiones de la primera, aunque la opositora y excandidata presidencial Lourdes Flores Nano sostuvo que “no deja de ser una convocatoria valiosa”.

Un manifestante levanta una bandera peruana durante la protesta contra el gobierno de Pedro Castillo, el último sábado 9 de abril. REUTERS/Daniel Becerril

PRIMEROS MESES DE GOBIERNO

Pedro Castillo lleva 9 meses en el sillón presidencial, pero no ha tenido ningún día de tranquilidad desde que asumió el cargo. Quiso demostrar que estaba alejado de Vladimir Cerrón, el secretario general del partido oficialista Perú Libre, que no era su consejero y que no tenía decisiones sobre el gobierno.

Guido Bellido presentó su renuncia al premierato y designó a Mirtha Vásquez y mantuvo a Pedro Francke como ministro de Economía para demostrar una base equilibrada y progresista en su mandato, muy alejada de la línea de Perú Libre. No obstante, las designaciones de Hernán Condori y Jorge López como titulares de Salud demuestran que sigue bajo la sombra del dirigente izquierdista.

La autonomía que decía tener el jefe de Estado también se terminó al nombrar como primer ministro a Héctor Valer tras la renuncia de Vásquez por diferencias con el mandatario. El legislado de Perú Democrático está acusado de agredir físicamente a su hija y a su esposa, en 2018. Cerca del precipicio, Pedro Castillo recurrió a Cerrón como escudo en una bancada que tiene una representación de más de 30 parlamentarios que lo han salvado de ser vacado en dos ocasiones.

Además, resuelto a enmarcar lazos y sobrevivir en la presidencia, Perú Libre tiene acercamientos con los sectores conservadores de derecha como cuando se unieron en el Congreso de la República en la conmemoración del ‘Día del niño por nacer’, lo que lo aleja aún más de la legalización del abortó en casos de violación.

A esto se suma el alejamiento de la excandidata presidencial izquierdista Verónika Mendoza y su partido político Nuevo Perú, que lo ayudaron durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por su parte, el exministro Francke no cree que el presidente peruano esté realizando una propuesta de cambio.

“El asunto va más allá de derechas e izquierdas, sino de otorgar concesiones a intereses particulares con el único objetivo de sobrevivir en el gobierno y, para lograr ese objetivo, Castillo no se está guardando ninguna carta”, dijo Natalia González, directora general del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a Expansión de México.

El sábado 9 de abril se realizó la segunda marcha nacional contra Pedro Castillo. REUTERS/Angela Ponce

LA CAÍDA

La figura del jefe de Estado sigue en caída libre. Ha sido acusado de tener citas clandestinas en el domicilio del pasaje Sarratea, en el distrito de Breña; cuatro gabinetes en nueve meses de gobierno y familiares prófugos de la justicia. La frase “no más pobres en un país rico”, que lo llevó a Palacio de Gobierno, le está jugando en contra tanto en la capital como en la regiones donde hasta el momento no ha cumplido lo prometido.

Entre esas apuestas populistas estaba que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación o las rondas campesinas para incluirlas en el sistema de seguridad ciudadana. Ninguna ha sido viable hasta ahora.

“Por lo menos ser consciente de lo mucho que está desprestigiado este gobierno, darse cuenta de que necesita rodearse de mucha mejor gente. Ha habido un éxodo terrible de funcionarios en el gobierno en el aparato estatal, parece que es apropósito en algunos casos porque ha primado una lógica de cuotas en vez de tener a la gente más capacitada en ciertas posiciones. Lamentablemente nos está empujando donde cada vez más gente en el Perú está pensando que lo correcto es que el presidente de un paso al costado”, dijo Omar Awarapa, director carrera de Ciencias Políticas de UPC.

En la marcha del 5 de abril hubo manifestantes e infiltrados que destruyeron sedes públicas como el Poder Judicial. REUTERS/Alessandro Cinque

RECONOCIÓ ERRORES

Antes que las protestas a nivel nacional estallaran, el presidente Pedro Castillo había reconocido “errores y desaciertos” en su gestión, pero negó las acusaciones de corrupción, señalando a la oposición de un ataque “sistemático” durante una comparecencia ante el pleno del Congreso de la República.

“Quiero decirles con absoluta sinceridad que nunca en mi vida estuve envuelto en temas de corrupción, ni mucho menos ahora en mi condición de presidente de la República”, manifestó.

El jefe de Estado, en un intento fallido, quiso que todas las corrientes políticas del Parlamento se unieran para “para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país”, algo que, por supuesto, nunca prosperó.

“Es el momento de poner fin a las disputas mezquinas y trabajar por los grandes objetivos nacionales. Es momento de acabar con la polarización y la incertidumbre, que impiden nuestro crecimiento, progreso y desarrollo”, agregó.

Lamentablemente, esas palabras cayeron en saco roto debido a la crisis política en el Perú que él mismo está creando y donde hasta el papa Francisco se pronunció. “Expreso mi cercanía al querido pueblo de Perú, que está atravesando difíciles momentos de tensión social. Os acompaño con la oración y animo a todas las partes a encontrar cuanto antes una solución pacífica por el bien del país, especialmente de los más pobres”, escribió el sumo pontífice en su cuenta de Twitter.

