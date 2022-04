Aníbal Torres se retracta por elogios a Hitler: “No hay ser humano absolutamente bueno ni malo”

Aníbal Torres señaló que hablar de la gestión de Alemania no significa no reconocer los crímenes de Hitler. | Foto: Composición (Infobae)

En el inicio de la sesión del Consejo de Ministros descentralizada en Huancayo, el primer ministro, Aníbal Torres, realizó comentarios elogiando la gestión de genocida Adolfo Hitler, en Alemania. Estos fueron altamente criticados en las redes sociales y diversos medios de comunicación. Por ello, luego del receso que se realizó por la llegada del presidente Pedro Castillo, este se retractó.

“No hay ser humano absolutamente bueno ni absolutamente malo. Que si habíamos puesto como ejemplo del progreso de Alemania en las vías de comunicación, es un hecho real. Eso no quiere decir que Adolfo Hitler no sea considerado como un gran criminal y que todos aquellos que lo secundaron fueron procesados, sancionados, por los gravísimos delitos que cometieron”, dijo en su intervención.

“A nadie se le juzga por sus buenas acciones, sino por sus malas acciones”, agregó.

Del mismo modo, el premier hizo referencia a una frase que dice que “solamente Dios y los imbéciles son perfectos”. Así, hizo referencia a las recientes disculpas públicas del mandatario con la ciudadanía de Huancayo por declaraciones que hizo en el pasado, donde dejaba entrever que los manifestantes eran pagados por la oposición.

“Nosotros, seres humanos, somos imperfectos, cometemos errores y nos disculpamos por los errores cometidos. Nuestro presidente lo ha hecho una y mil veces y eso es lo que engrandece a las personas, no engrandece a las personas el odio y el rencor. No, engrandece a la persona el saber reconocer sus errores, saber disculparse por sus errores, superarse para no volver a (cometerlos) y, como seres humanos que somos, para entendernos como nos estamos entendiendo”, expresó.

“Es lógico que haya diferencias, es lógico que haya contradicciones y eso es lo que queremos superar y por eso se viene trabajando”, dijo.

Se recuerda que las declaraciones de Aníbal Torres sobre Hitler fueron para elogiar su gestión pública, porque “llenó Alemania de autopistas y aeropuertos”.

“En una oportunidad, Adolfo Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y lo convirtió en la primera potencia económica del mundo”, dijo.

Aníbal Torres había elogiado la gestión del genocida diciendo que “llenó Alemania de autopistas y aeropuertos”. | VIDEO: Canal N

PROTESTAS EN CONTRA DEL GOBIERNO A LAS AFUERAS DE COLISEO WANKA

A las afueras del Coliseo Wanka, en Huancayo, donde se lleva a cabo la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado, se concentran protestas en contra del Gobierno de Pedro Castillo.

Los manifestantes vociferan en contra de la actual gestión del Gobierno y denuncian que no están dejando ingresar a los dirigentes comunales. Señalan que quienes conversan con los ministros son dirigentes “de saco y corbata”.

Además, los manifestantes se quejan de la ausencia del presidente Pedro Castillo, quien llegó a las 12:00 p.m.

A las afueras del coliseo también se reportó que se concentraron dos bandos de manifestantes. Uno corresponde a los trabajadores que reclaman por sus derechos laborales, en contra del Gobierno y piden ser escuchados por los ministros. Mientras que el otro bando corresponde a seguidores del partido Perú Libre, que están exigiendo la composición de una Asamblea Constituyente para el cambio de la Constitución.

De momento no se registraron enfrentamientos y todo transcurre de manera pacífica. Aun así, hay recuerdos policiales en el lugar y las personas se mantienen alejadas de los manifestantes.

Manifestantes se concentraron afuera del Coliseo Wanka, donde se lleva a cabo la sesión del Consejo de Ministros descentralizado. | VIDEO: @iamOmarPE / Twitter

Se han registrado regiones en Tumbes, Arequipa, Cusco e Iquitos, donde se ve en grande las pancartas de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Reclaman el respeto de sus derechos laborales y que se dé prioridad a la mano de obra regional. Particularmente en Arequipa, las manifestaciones son en contra del Gobierno de Pedro Castillo.

SEGUIR LEYENDO