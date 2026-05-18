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El gesto de Lionel Messi por los insultos de los simpatizantes del Inter Miami: la tensa actitud de De Paul en un córner

Los argentinos se expresaron contra la parcialidad de Las Garzas luego de cánticos contra los jugadores

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El argentino se molestó por cánticos del público

Una escena peculiar tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en los momentos finales de la victoria del Inter Miami frente a los Portland Timbers por la MLS. Los argentinos evidenciaron su disconformidad ante la parcialidad del elenco de Florida por algunos cánticos dirigidos a los jugadores.

Las Garzas ya ganaban 2-0 con un tanto y una asistencia de Messi cuando, desde las tribunas, comenzó a escucharse el famoso canto “Jugadores”, habitualmente entonado para reclamarle a los futbolistas un bajo rendimiento dentro del campo de juego.

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Al advertir esta situación, el astro rosarino reprobó la actitud del público mediante gestos dirigidos a las gradas detrás del arco, sector donde suele ubicarse la barra del club.

Luego, en el momento de ejecutar un tiro de esquina desde la derecha, De Paul fue aún más lejos: exhibió el escudo a los hinchas y reclamó aliento, expresando de forma clara su rechazo al canto que se había escuchado instantes antes.

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Incluso, una vez consumada la victoria que los ubicó en la cima de la Conferencia Este con 28 puntos y que significó el primer triunfo en el Nu Stadium, tanto Messi como De Paul y Luis Suárez se dirigieron directamente al vestuario sin saludar al sector de la barra, según reportó el periodista José Armando en sus redes sociales.

El astro rosarino se dirgió hacia la parcialidad de Las Garzas

Lo llamativo es que el cántico llegó en momentos de buen pasar futbolístico del conjunto de Miami, que alcanzó así los 28 puntos, superando por uno a Nashville SC, aunque cuenta con dos encuentros más disputados.

El delantero argentino abrió el marcador a los 30 minutos, tras una jugada colectiva en la que intervinieron Telasco Segovia y Luis Suárez, coronando la acción con una definición precisa tras recibir una asistencia de taco del venezolano. Siete minutos más tarde tuvo una nueva oportunidad, que desaprovechó por escaso margen, y antes del cierre de la primera parte ejerció como asistente: superó rivales en el área y, al no encontrar ángulo de tiro, habilitó a Germán Berterame para consolidar el resultado.

En el segundo tiempo, el Inter Miami modificó su postura y se replegó para contragolpear, cediendo transitoriamente la iniciativa al Portland Timbers. Cada aparición ofensiva de Messi generó peligro, como el remate a los 24 minutos desde la medialuna del área, y una ejecución de tiro libre en el tiempo agregado que, gracias a la intervención del arquero James Pantemis, no terminó en gol.

Desde su llegada a la MLS, Messi, de 38 años, ha disputado 103 partidos con la camiseta de Inter Miami, donde acumula 90 goles y 49 asistencias. Las cifras totales de la carrera del rosarino registran 1.154 partidos profesionales, con un saldo de 910 goles y 413 asistencias.

En menos de dos temporadas, Messi y el Inter Miami han conquistado cuatro títulos: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, campeonato de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

El próximo compromiso para el Inter Miami será el domingo 24 de mayo, cuando se enfrente a Philadelphia, desde las 20:00 (hora de Argentina), antes del receso por el Mundial.

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