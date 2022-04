Crisis en el Perú: protestas, desborde popular y un gobierno de izquierda que lleva al país a la debacle

Crisis en Perú

Nuestro país aún no se recupera de los casi 11 días de protestas y manifestaciones que se registraron en diversas regiones tras el rechazo de las medidas de gestión de Pedro Castillo, ante el alza de combustible y el precio de la canasta básica familiar. El primer paro que se originó fue el de los transportistas en donde le costó a la ciudad de Huánuco más de 16 millones de soles diarios en pérdidas, según reporte emitido por la Cámara de Comercio.

“Huánuco mueve alrededor de 8 millones de soles diarios. La paralización del transporte programado para el lunes 4 y martes 5 de marzo, haría perder a la región más de 16 millones ”, sostuvo Refulio Huaccho. Cabe precisar que, el impacto económico que general el comercio y servicios, representa el 10% del PBI regional.

Pero esta situación no fue ajena a lo que sucedió durante el quinto día de paro en la ciudad de Huancayo, en donde los gremios de Transporte y Agricultura hicieron una paralización de todas sus actividades, el cual los desmanes, saqueos y daños a propiedades públicas y estatales se fueron de control.

Es ahí cuando un grupo de ministros del Estado, llegaron hasta el coliseo Wanka para conversar con la enardecida población de Huancayo y poner en paños fríos este paro que significó grandes pérdidas en la economía de nuestro país.

A demonstrator holds a sign reading "Out Castillo, out now" during a protest against Peru's President Pedro Castillo's government demanding his resignation, in Lima, Peru April 9, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

ACUERDOS

Luego de casi una semana en donde la región de Junín se sentía “traicionada” por su autoridades, en especial por la ausencia de Pedro Castillo, se llegó a diversos acuerdos para levantar las protestas y medidas entre el gobierno y la comunidad.

“ Tregua paro agrario, 5 días, se levanta paro de transporte de carga pesada. También suspensión del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) a combustibles (6 meses) , eliminación temporal del IGV (Impuesto General a las Ventas) a pollo, fideos, harina y arroz”, escribió en Twitter el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino.

Sánchez fue uno de los seis ministros que integraron la comitiva del Gobierno que este sábado se desplazó hasta Junín para instalar una mesa técnica con dirigentes sociales de la zona y solucionar las demandas de los transportistas, que desde el lunes 28 de marzo acataban una huelga indefinida.

Paro de transportistas en Huancayo

PEDÍAN PRESENCIA DE PEDRO CASTILLO

En comunicación con RPP Noticias, Carlos Garagati, dirigente de transporte urbano de Huancayo, indicó que se ha quedado en un acta con puntos específicos que “tienen que llevarse a cabo a corto plazo”.

“ El primer punto que se ha logrado es la reducción del 90% del Impuesto Selectivo al Consumo . A mas tardar debe estar publicado en el Peruano el martes. Y un proyecto de ley de la reducción total del ISC, del 10% faltante. El gobierno no ha tenido porque esperar tanto tiempo, que pasen seis días, cuando han sucedido dos muertes”, expresó.

Asimismo, consideró que es lamentable que el presidente haya dicho que los dirigentes son pagados. “Eso ha dolido a las bases. Por eso el paro se ha descontrolado y han salido las personas”, acotó.

Por su parte, Enrique Paredes, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Macro Región Junín, destacó que en la región son aproximadamente 5 mil ganaderos, los cuales se han visto afectados por el alza de precios, al punto que no pueden cubrir el costo de producción.

Conflictos en Huancayo. Foto: Redes sociales.

DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y PRECIOS POR LAS NUBES

Luego de casi 7 días de protestas en la ciudad de Huancayo y bloqueo de carreteras, en la ciudad de Lima se registró desabastecimiento de alimentos. El precio de las verduras subieron hasta en un 200%, sobre todo en el caso de la zanahoria, alverja y espinaca. Por otro lado, el precio de pollo se disparó a casi 11 soles el kilo y los huevos a 7.80 soles.

Quienes más sufrieron ante estos desabastecimientos y precios elevados, fueron las amas de casa y las familias más vulnerables económicamente, es por eso que un grupo de ellas salieron con sus ollas vacías a protestar y pedir medidas urgentes al gobierno para no seguir perjudicando a la población.

PARO NACIONAL EN TODAS LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE

El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Geovani Diez, aseguró que es falsa la expresión del mandatario y que desde el Ejecutivo no hay una intención concreta para darle solución a sus demandas, frente al alza del precio del combustible.

Además, en ese entonces, rechazaron las declaraciones de Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, quien manifestó que los peruanos deben reemplazar al pollo por el pescado ante el alza de los precios.

“Se está llamando a todas las bases en todas las modalidades de transporte. Con el insulto que ha hecho el presidente, en vez de calmar los ánimos, ha hecho que la mayoría de transportistas que estaban indecisos, tomen esa decisión. No habrá transporte público, turístico, taxis, autos colectivos, mototaxis y, en algunas regiones, el fluvial. Todos ellos están en pie de lucha, van a paralizar sus actividades. En los casos que se pueda, habrán marchas pacíficas con las cuales nos movilizaremos en todas las partes del Perú”, dijo, Geovani Diez.

“Nosotros, definitivamente, el día 4 estamos entrando a una paralización nacional, pero en todas las modalidades”, añadió en diálogo con La República.

Siguen enfrentamientos en Ica por paro de transportistas | VIDEO: Canal N

ICA REMECIÓ

A pesar que ya se había firmado un acuerdo en la región Junín, la zona sur del país no iba a quedarse con los brazos cruzados y tomaron la radical medida de cerrar la principal vía de acceso en la zona Barrio Chino.

Los violentos enfrentamientos registrados el miércoles 6 de abril en la región Ica entre la Policía y grupos de manifestantes dejó el saldo de una persona fallecida y heridos entre policías y civiles.

El fallecido identificado como Jhony Quinto Contreras, perdió la vida en la zona de Expansión Urbana, a la altura del kilómetro 290 de la Panamericana Sur , en el ingreso al distrito de Salas-Guadalupe, provincia de Ica, según reporte de la policía. Al redor de de 26 policías resultaron heridos.

Ante esto, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, viajó a Ica y dispuso el traslado de 203 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) “para restablecer el orden público y velar por la integridad de la ciudadanía”.

Manifestantes mantienen bloqueada una vía en Ica (Perú). EFE/ Diego Vertiz/Archivo

CASTILLO ORDENA TOQUE DE QUEDA Y POBLACIÓN SALE A PROTESTAR

A pocas horas de acabar el 4 de abril (11:40 pm), el presidente Pedro Castillo, emitió un decreto supremo en donde se ordenó la inmovilización social obligatoria a fin de “evitar saqueos y desmanes” que puedan afectar la integridad de la ciudadanía. Dicha medida fue rechazada por la población, quien en horas de la tarde salió a protestar. Sin embargo, esta manifestación en contra de las medidas del mandatario, se salió de control y culminó en saqueos y daños a la propiedad privada en el centro de la capital a manos de vándalos.

Se registró que un grupo de vándalos aprovechó las protestas que se realizaron contra el gobierno para causar destrozos en distintos puntos de la capital. Tanto la propiedad pública como privada quedó muy afectada, dejando así en malas condiciones las sedes del Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, estación Colmena del Metropolitano. Además, se reportaron destrozos en la iglesia Concepción, dos tiendas Tambos, cajeros y sede AFP Prima.

Demonstrators hold signs reading "If they don't take him out we take them all out" and "Corrupt Castillo out!" during a protest against Peru's President Pedro Castillo's government demanding his resignation, in Lima, Peru April 9, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

PEDRO CASTILLO EN HUANCAYO

A más de una semana, Pedro Castillo llegó hasta la ciudad de Huancayo como parte de la sesión de Consejo de Ministros descentralizado. Ahí escuchó directamente a los dirigentes, quienes no dejaron de reclamarle por la falta de compromiso en sus promesas electorales, por la ausencia y silencio durante estas semanas de protestas.

Durante su discurso, Castillo Terrones expresó sus condolencias por las personas que han muerto durante las manifestaciones que se registraron en los últimos días en distintos puntos del país, como en Ica y Huancayo. “ Quisiera no solo pedir disculpas, sino también expresar mis condolencias a las personas que han perdido la vida en estas reyertas ”, precisó.

“Siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, la educación, pero de la mejor manera, no tirando piedras, no tumbando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma. Tienen las calles y parques abiertos para manifestarse, porque eso es democracia. Queremos decirle al país que vamos a dejar sentada una base de que en Perú la libertad de protesta debe ser un derecho ”, dijo.

El presidente Pedro Castillo en el coliseo Wanka, en Huancayo. Captura: Canal N

ANÍBAL TORRES ELOGIÓ A ADOLF HITLER

Durante la visita del presidente Castillo y sus ministros a la ciudad de Huancayo, el premier Aníbal Torres hizo mención sobre el genocida Adolf Hitler, el cual generó grandes polémicas tras elogiarlo.

“En una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y lo convirtió en la primera potencia económica del mundo”, manifestó el premier, aunque su versión es inexacta, pues, quien propuso la construcción de varias autopistas fue Konrad Adenauer, que era alcalde de Colonia (1917-1933).

Aníbal Torres señaló que hablar de la gestión de Alemania no significa no reconocer los crímenes de Hitler. | Foto: Composición (Infobae)

Luego intentaría retractarse debido a que había sido criticado: “No hay ser humano absolutamente bueno ni absolutamente malo. Que si habíamos puesto como ejemplo del progreso de Alemania en las vías de comunicación, es un hecho real. Eso no quiere decir que Adolfo Hitler no sea considerado como un gran criminal y que todos aquellos que lo secundaron fueron procesados, sancionados, por los gravísimos delitos que cometieron. A nadie se le juzga por sus buenas acciones, sino por sus malas acciones”.

Esta no es la primera vez que el político hace declaraciones polémicas y fuera de lugar que le podrían costar su rápida salida del cargo.

