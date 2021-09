Guido Bellido: 58% de peruanos desaprueba la gestión del polémico premier, según encuesta IEP

La mitad del país desaprueba la gestión de Bellido. (Foto:Andina)

En la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la desaprobación del presidente del Consejo de Ministros sigue a la baja y no cuenta con el apoyo de los peruanos, dado los últimos acontecimientos que el premier ha protagonizado con la prensa, el vicecanciller y ahora su posición sobre nacionalizar el gas de Camisea.

De acuerdo al sondeo, el 58% de la población peruana desaprueba el trabajo de Bellido Ugarte, frente a un 33% que aprueba su desempeño. Este resultado lo posiciona en el último lugar de la lista de aprobados del gabinete, cuyos ministros se encuentran en la mira del Congreso.

Los tres primeros lugares de esta lista son liderados por el ministro de salud, Hernando Cevallos con un 67% de aprobación, le sigue el ministro de economía Pedro Francke con 54% y por último el ministro de justicia, Aníbal Torres, con 49%.

Según las declaraciones de la jefa de Estudios de Opinión del IEP, Patricia Zárate para La República, el escenario que evidenciaría este resultado es que estamos en medio de la solvencia versus la mediocridad.

“Más allá de una lectura entre lo radical versus lo moderado en el gabinete, parece que estamos en un escenario de solvencia versus mediocridad. Los tres ministros evaluados no han tenido tantos cuestionamientos como otros”, precisó Zárate.

SALUD, ECONOMÍA Y JUSTICIA

En el caso del representante del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, un 67% de la población aprueba su gestión, frente a un 26% que lo desaprueba. Un 7% no sabe ni opina al respecto.

Los peruanos que aprueban el desempeño de Cevallos, se ubican mayormente en el Perú rural, centro del país y en la sierra. Además, se identifican con una política de izquierda.

La aprobación para el Ministerio de Economía, liderada por Pedro Francke, es de 54% frente a un 37% que lo desaprueba. Un 9% no sabe ni opina.

Los peruanos que aprueban a Francke, en su mayoría pertenecen al Perú urbano. Además, se identifican políticamente con la izquierda o centro.

Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Aníbal Torres, el panorama es el siguiente. Un 49% de los peruanos aprueba su desempeño frente a un 41% que lo desaprueba. Aquí encontramos a un 10% que no sabe ni opina. En el caso de la población que aprobó a Torres, la mayoría se ubica en las macrozonas Norte, Sur y Oriente, de género masculino, pertenecientes al NSE D/E. Además, se identifican políticamente con la izquierda o centro.

POLÉMICAS DE GUIDO BELLIDO

En las últimas semanas, el premier, ha desatado diversas polémicas por sus declaraciones y posturas emitidas a través de diversos medios.

Entre las polémicas, que Bellido Ugarte hasta ahora no ha solucionado, están: la acusación de la congresista Patricia Chirinos, quien señaló haber recibido agresión verbal por parte del presidente del Consejo de Ministros.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme. Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. afirmó Chirinos.

Otro clima polémico que creó Bellido Ugarte fue al compartir en redes sociales que el canciller Oscar Maurtua y su adjunto (por el vicecanciller) tienen las puertas abiertas (para dejar el cargo). Esto a raíz de las declaraciones del vicecanciller, Enrique Chávez, donde afirmaba que el Perú no reconoce ningún gobierno legítimo en Venezuela.

La última polémica que ha generado el congresista cusqueño, es una advertencia lanzada en su red social de Twitter, donde afirma que se nacionalizará Camisea si la empresa no acepta renegociar reparto de utilidades.



