Pedro Castillo: “Mis disculpas a esta tierra Wanka y al Perú si es que hubo una expresión mal entendida”

Pedro Castillo pide perdón a Huancayo | VIDEO: Canal N

El presidente Pedro Castillo pidió disculpas a la población de Huancayo por sus palabras en las protestas tras decir que “algunos dirigentes y cabecillas” habrían sido pagados para protestar en la región Junín durante el IV Consejo de Ministros Descentralizado, que tiene como propósito trabajar la Agenda de Desarrollo Territorial de la región Junín para llegar a un acuerdo con organizaciones de transportistas y agricultores, en el marco del diálogo con el Ejecutivo.

“Una vez más, expresar mis sinceras disculpas a estar tierra Wanka y al Perú si es que hubo una expresión mal entendida. Y vengo a decirlo hoy y lo haré siempre porque soy una persona que he nacido en un espacio donde más que ser más agredido por diferente estratos sociales, por gobierno anteriores; a nosotros como niños, como agricultores para salir adelante nos ha costado esfuerzo y hoy para salir adelante nos cuesta a los peruanos y peruanas de buena voluntad”, manifestó.

El jefe de Estado también pidió disculpas por los cinco muertos que han ocasionado las manifestaciones en Perú contra su gobierno.

“Quisiera no solo pedir disculpas, sino también expresar mis condolencias a las personas que han perdido la vida en estas reyertas. Y felicito a los dirigentes y a los manifestantes que salen a las calles y a las plazas como siempre lo han hecho conmigo; y siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, la vida y la educación, pero de la mejor manera, no tirando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma”, sostuvo.

Pedro Castillo agregó que la protestas es un derecho porque consideró que eso es “democracia”.

“Tienen las calles y parques abiertos para manifestarse, porque eso es democracia. Queremos decirle al país que vamos a dejar sentada una base de que en Perú la libertad de protesta debe ser un derecho y un dirigente jamás debe ser perseguido. En ese sentido, los manifestantes que luchan por el pueblo tienen las puertas abiertas. Esperamos hacerlo de la mejor forma”, concluyó.

La sesión se realiza en el Coliseo Wanka como parte de los acuerdos alcanzados con organizaciones de transportistas y agricultores, en el marco del diálogo con el Ejecutivo.

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres; y ministros de Estado; así como el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas; congresistas representantes de esta región y alcaldes provinciales participan en la reunión.

La Agenda de Desarrollo Territorial de Junín permitirá atender y dar solución a la problemática que enfrenta la región en agricultura, transportes, seguridad ciudadana y temas socioeconómicos.

SEGUIR LEYENDO