Dayanita y Danny Rosales: Pelea durante sketch de JB en ATV aviva rumores de enemistad

La pelea entre Dayanita y Robotín ha despertado los rumores de una supuesta enemistad entre la actriz cómica transexual con Danny Rosales, también integrante del programa de Jorge Benavides. Esto habría quedado evidenciado durante una pelea que tuvieron como parte de un sketch de JB en ATV, emitido en el 2021.

En dicha escena, Dayanita se caracterizó como la vacuna Sinopharm-Beijing mientras que Danny como la vacuna Sinopharm-Wuhan. Ambos se enfrentaron para demostrar quién de los dos era el mejor para combatir la COVID-19. Sin embargo, los comediantes se salieron del libreto para sacarse en cara algunos temas personales que tenían pendientes.

Todo empezó cuando Rosales aseguró que le había hecho un “favor” a Dayanita porque había hablado con el Presidente (en referencia a Jorge Benavides) para que llegue al Perú (al programa JB en ATV). “Como siempre, te he hecho ese favor. Gracias a mí estás acá” , precisó Danny, lo que despertó la sorpresa de los demás miembros del elenco.

No obstante, Dayanita no se quedó callada y le contestó: “Te agradezco pues, ¿y qué? ¿Yo te he dicho que lleves al señor Jorge a ver mi show? Además, yo tengo más seguidores que tú. A pesar de que tú eres viejo, nadie te hace caso” . De inmediato, Danny aseguró que a su compañera solo la seguían puros “mañosos.

La pelea escaló al punto que el comediante deslizó que la actriz habría perdido la humildad. “Cómo ha cambiado, y pensar que me cargaba el parlante, me compraba gasolina y turrrones”, dijo, a lo que Dayanita respondió indignada: “ ¿Y qué crees? ¿Con 1 sol voy a vivir toda mi vida? (...) Jorge me ha dicho que va a ser mi padrino ”.

¿LA PELEA FUE REAL?

Según Robotín, quien llamó “creída” a Dayanita por no asistir a un evento benéfico y por bloquearlo en WhatsApp, esta pelea fue aprovechada por Danny Rosales para decirle a su compañera de JB en ATV que, realmente, creía que se había vuelto una persona déspota.

“Yo creo que hay mucha verdad en eso. Yo creo que es verdad lo que dice Danny, aunque ella dice que es parte del show. Yo siendo sincero, desde hace años sí supe de un altercado ”, indicó para el programa de Magaly TV La Firme.

Por su parte, en entrevista con el programa “Tú quieres show” de ChiquiWilo, Dayanita indicó todo había sido ensayado de esa manera. “Fue parte del guion, lo habíamos coordinado entre nosotros. Era mentira” , dijo. Sin embargo, dejó a entrever que luego de dicho sketch sí se habrían peleado de verdad.

“No lo puedo decir, pero sí estuvo (gesto de fuerza)… bueno. Estuvo bueno. No te puedo decir más sobre esas cosas”, añadió incómoda.

DAYANITA HACE ACLARACIÓN SOBRE DANNY ROSALES

En la misma entrevista de Youtube, la actriz cómica quiso dejar en claro que ella no ingresó al programa de Jorge Benavides por un favor que le hizo Danny Rosales. Según dijo, ella inició trabajando como artista callejera en el Óvalo Monumento a la Mujer, en Villa El Salvador, donde conoció a su ahora compañero de programa.

Luego de trabajar un tiempo juntos, Dayanita fue invitada a “El show de Danny” en Barranco. Ella participó en el segmento “En búsqueda de talento”, donde intentó sobresalir porque sabía que casi todo elenco de JB en TV había asistido para ver el espectáculo.

Una vez culminado el show, Rosales le informó que Jorge Benavides la había invitado a participar del programa, algo que ella aceptó sabiendo que su talento fue lo que había impresionado al cómico. “No me invitaron por él, no lo utilicé. Si estás en un programa es por tu trabajo y por tu talento” , dijo.

