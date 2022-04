Pedro Castillo se reúne con dirigentes regionales en el V Consejo de ministros descentralizado de Puno

Pedro Castillo lidera el V Consejo de Ministros descentralizado en Puno

El Presidente de la República, Pedro Castillo, lidera el V Consejo de Ministros Descentralizado en la región Puno. La sesión cuenta con la participación del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres; de ministros de Estado; del gobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza; y de alcaldes provinciales y distritales.

Durante la reunión se trabaja la Agenda de Desarrollo Territorial de Puno, a partir de la priorización de las demandas de la región para el cierre de brechas en favor de la población.

Previamente, el presidente Pedro Castillo participó en la entrega de más de 14 toneladas de productos para la atención de 682 habitantes del distrito de Huata, en Puno, donde reafirmó el apoyo a las familias más vulnerables de esta jurisdicción del país.

El jefe del Estado estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

ANÍBAL TORRES

Con más de una hora de retraso, el jefe del Gabinete Ministerial inauguró la sesión con un discurso en el que evitó mencionar a Adolf Hitler, pero aprovechó el momento para compararlo con el expresidente Alberto Fujimori indicando que “hasta el criminal más avezado puede hacer obras positivas”.

Mencionó además que no está aferrado al cargo de premier y que “respaldaremos al gobierno de Pedro Castillo desde el lugar donde nos encontremos, porque aquí no estamos por el puesto sino para defender los intereses del país”.

“Fue el autor mediato para que proceda el secuestro, tortura y descuartizamiento de los estudiantes de La Cantuta, además de la quema de sus restos y el entierro clandestino en la vía de Lima a Cieneguilla. ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad. Soy una persona honesta y digo la verdad, no tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido a sobrevivir con mi trabajo y no solamente mendigando puestos como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana”, agregó.

Aníbal Torres defiende su discurso de Hitler en Puno | VIDEO: Canal N

De otro lado y dejando de lado la polémica indicó que de las reuniones ministeriales en las reuniones surgió la disposición por la cual se destina el 91% o el 98% del guano de isla para su distribución entre los agricultores nacionales y exportar lo restante; así como la norma que permite el uso de leche fresca y un porcentaje mínimo de leche en polvo para la elaboración del producto en su versión evaporada.

El titular de la PCM señaló que dicha medida beneficia a los ganadores nacionales y molesta a cierto sector que se verá perjudicado con la disposición. En este punto, resaltó que el Gobierno fue elegido para gobernar en favor de la mayoría de peruanos.

“Si somos demócratas, hay que respetar la voluntad del pueblo porque eso es democracia, eso es Estado de derecho”, enfatizó.

Torres Vásquez reiteró su llamado a superar las discrepancias y los fracasos políticos para ponernos de acuerdo, poniendo por delante al Perú, a fin de trabajar para satisfacer las necesidades más apremiantes de la población.

En esa línea, felicitó al Congreso de la República por aprobar el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo para que se exonere del impuesto general a las ventas (IGV) a productos de la canasta básica.

“Hay que trabajar conjuntamente y estamos esperando que el Congreso remita la autógrafa de ley para publicarla inmediatamente, porque el estómago de los peruanos no aguanta más”, señaló.

El titular de la PCM mencionó también que el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de reforma de la Constitución para eliminar los monopolios, oligopolios, posiciones dominantes, los acaparamientos y la especulación.

