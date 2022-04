Sheyla Rojas niega ser la quinta conductora de Arriba Mi Gente, el nuevo programa de Latina

Sheyla Rojas descartó ser la nueva conductora de Arriba Mi Gente, programa que reemplazará a Mujeres al Mando. (Foto: Composición Infobae)

Mujeres al Mando, programa que era conducido por Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino, llegó a su fin el pasado 25 de febrero. Ha pasado casi un mes desde que el espacio de Latina fue cancelado y reemplazado por Caso Cerrado, dejándole el camino libre a América Hoy, presentado por Ethel Pozo, Janet Barboza y el nuevo jale Brunella Horna. Sin embargo, un nuevo programa está próximo a estrenarse.

Se trata de Arriba Mi Gente, espacio que llegará en abril y contará con la conducción de Mathías Brivio, Gianella Neyra, Santi Lesmes y Karina Borrero . Según informó Latina, el magazine llegará a la pantalla chica con un formato “totalmente renovado, con lo último en entretenimiento, espectáculo, entrevistas exclusivas y nuevas secuencias para estar más cerca del público”.

El primer avance del programa dejó a más de uno sorprendido, ya que se anunciaba la participación de una quinta conductora, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento . En imágenes se puede ver que se trata de una mujer que estaría llegando al país desde Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Ella también es nuestra”, se escucha la voz en off. ¿Es acaso Sheyla Rojas?

Arriba Mi Gente es el nuevo programa que reemplazará a Mujeres al Mando. (Video: Latina)

SHEYLA ROJAS ACLARA SU FUTURO EN LATINA

Desde el primer avance promocional, mucho se especuló sobre la participación de la influencer en el nuevo programa de Latina, ya que ella misma había anunciado en varios programas que regresaría al país porque tiene un nuevo proyecto de trabajo.

Sin embargo, los rumores quedaron totalmente descartados durante una entrevista con América Hoy este viernes 8 de abril, donde dejó en claro que no está entre sus planes regresar a la conducción luego de haber sido retirada de Estás en Todas.

“Todo el mundo me está preguntando si voy a estar en un programa en un canal, que no voy a mencionar. Me preguntan si estaré, y la verdad es que no. Por el momento no. Mi próximo viaje es a España” , dijo la exchica reality desde Guadalajara, en México.

Sheyla Rojas niega ser la quinta conductora de Arriba Mi Gente. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿POR QUÉ FUE SEPARADA DE ESTÁS EN TODAS?

Jorge Grippa, gerente de producción de América Televisión, reveló que Sheyla Rojas fue separada de Estás en Todas, programa que conducía junto a ‘Choca’ Mandros, por el escándalo que protagonizó con el futbolista Luis Advíncula, en el 2020.

Sucede que su exrelacionista Irvin Vera reveló que la exchica reality viajaba a España para encontrarse con el futbolista a escondidas. Además, compartió al programa Magaly TV La Firme unas polémicas imágenes y conversaciones por WhatsApp que tenían sobre Advíncula.

En un chat con Vera, Sheyla le contaba su plan para sacarle provecho a su encuentro con el seleccionado nacional, dejando en claro que “si tenemos que sangrar, tenemos que sangrar”. Otra frase que se hizo popular en los medios fue “que me deje coja, sino next”.

En setiembre de 2020, Natalie Vértiz fue presentada como la nueva conductora de Estás en Todas mientras que Sheyla se alejó de la televisión debido a las fuertes críticas.

SEGUIR LEYENDO: