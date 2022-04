Presidente ignora desmanes tras paro de transportistas mientras pide potenciar comedores populares

Esta mañana diversos gremios decidieron acatar el paro de transportistas en varias zonas de Lima Metropolitana y Provincias. Pese a que la policía intentó dispersar y reducir a los manifestantes, eran pocos los esfuerzos para controlar a la turba.

Mientras en Lima, miles de personas que intentaban llegar a sus centros de trabajos eran bajados de las unidades de transporte entre piedras y palos, el presidente Pedro Castillo decidió continuar con su agenda, pese a la brutalidad de los hechos en la capital.

En su discurso, dado durante la inauguración de los nuevos ambientes de la infraestructura educativa de la IE PRITE Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, el mandatario hizo énfasis en la importancia de la educación y en el desarrollo de la infancia.

“Les pido a las madres que no se descuiden, les pido que les den ese producto a los niños, hay que seguir potenciando los comedores, los niños no se cansan rápido, por eso es que hay ambientes diferentes para que los niños estén ocupados, en muchos hogares hay niños con enfermedades y síndromes a los que vamos a atender”, expresó.

“Muchos años este país ha sido conducido por grandes expertos políticos, yo pido que nos dejen trabajar. De los 200 años de vida republicana denle la oportunidad a un maestro por cinco años”, precisó.

En otro momento declaró que el Estado está en la obligación de dar igualdad de oportunidades a toda la población, en especial a aquella que es más vulnerable.

Transportistas se enfrentan a policías en Manchay | VIDEO: Latina

EL OTRO LADO DE LA MONEDA

Mientras el presidente anunciaba y hablaba sobre igualdad de oportunidades, una madre de familia declaró para las cámaras del noticiero de Latina, que tuvo que ser bajada del bus que la trasladaba hasta su centro laboral porque los manifestantes amenazaron con romper las lunas. La preocupación de la mujer era por la falta de dinero ante el incremento en los precios de la canasta familiar.

“La gente quiere trabajar, tiene hambre. A la justa tengo S/200 para defenderme. Qué voy a comer la otra semana, yo tengo que ir a mi trabajo. Trabajo lejos. Yo trabajo en Metropolitana, tengo que salir de aquí a las 6 a.m., como me voy a ir si nos están bajando. Necesito trabajar para comer, yo sufro de la columna, no es justo, no al paro”, denunció una señora.

Asimismo, se registró que en el norte del país, transportistas de las diferentes provincias de la región de La Libertad decidieron unirse al paro este lunes 4 de abril. los gremios que se han sumado son los de cargas pesadas, taxis colectivos, motocicletas y mototaxis paralizarán sus labores, afirmaron los dirigentes.

En la selva, gremios agrarios de Pichanaki, anunciaron que, desde el lunes 4 de abril, iniciarán un paro indefinido. Tomarán el puente Pichanaki, según informaron a través de un documento dirigido a la Policía Nacional.

Los enfrentamientos en Manchay se vienen desarrollando desde horas de la mañana y se salen de control. Con gases lacrimógenos intentan dispersar a manifestantes, pero solo provoca más ira de los transportistas que lanzan palos, piedras y hasta basura a la Policía Nacional. Policía Nacional detiene a varias personas durante el enfrentamiento en las manifestaciones en Manchay.

En la ciudad del Cusco, las provincias de Canas, Canchis y Quispicanchi transportistas de carga pesada impiden la salida hacia Puno y Arequipa. Reclaman medidas contra el alza de precio de combustibles y el costo de vida.

