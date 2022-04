Gigi Mitre explota contra Pedro Castillo tras paro de transportistas y saqueos: “Hemos caído en un gobierno nefasto”

Gigi Mitre se indigna con el gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Captura TV / Instagram)

Gigi Mitre y Amor y Fuego refiriéndose al caos que se está viviendo desde tempranas horas de la mañana de este 4 de abril entre transportistas y policías en la Carretera Central de Lima, Rodrigo González comenzaron su programarefiriéndose al caos que se está viviendo desde tempranas horas de la mañana de este 4 de abril entre transportistas y policías en la Carretera Central de Lima, donde cientos de pobladores han bloqueado las vías.

Asimismo, en las regiones de Ica y Tarapoto se han denunciado saqueos en pequeños centros comerciales. Como se recuerda, todo esto se ha originado desde que las personas han levantado su voz de protesta contra el alza de precios.

Los conductores del magazine de Willax TV no han sido ajenos a los problemas que se están suscitando en el país y fue Gigi Mitre quien no pudo contener su molestia contra el gobierno de Pedro Castillo.

“La frustración e indignación que ustedes sienten, nosotros también la compartimos. Es una pena ha donde hemos llegado. Cada vez que nos estamos hundiendo más y lo único que demuestran nuestras autoridades, empezando por el presidente, sus ministros y varios congresistas es que tienen cero amor por el país y la patria. Lo único que les interesan son sus beneficios personales”, comenzó diciendo la compañera del popular ‘Peluchín’.

La presentadora televisiva continuó expresando su indignación y desapruebo contra las actuales autoridades del Perú y lamentó que el futuro de los niños se vea afectado por las malas acciones que están tomando los gobernantes.

“Es el colmo que nos encontremos en una situación así. El Perú está harto, cansado y lo único que hacen nuestras autoridades es cubrir, porque quieren hacer de esto un país como Venezuela, Cuba e inclusive peor. Que pena y es muy triste el futuro que les espera a todos los niños y a toda la juventud”, expresó Gigi Mitre.

“Hemos caído en manos de un gobierno nefasto, autoritarios, incompetente, que no sabe donde está parado, corrupto, que lo único que sabe hacer es poner ministros con antecedentes policiales“, agregó con total indignación.

Finalmente, se dirigió directamente al presidente del Perú. “Demuestre señor que usted tiene amor por el Perú y no solamente por sus intereses (...) Yo no voy a decir que usted es el responsable de todo lo que pasa en el país, pero tiene cero capacidad para poner orden y visión para saber qué persona poner. Necesitamos un presidente que tenga pantalones, no como usted que no tiene ni idea de dónde está parado”, concluyó

Por otro lado, Rodrigo González también lamentó los hecho como los saqueos a tiendas y negocios en las regiones del Perú así como los ataques con piedras a los automóviles. El periodista concluyó su discurso asegurando que “el principal enemigo para el peruano es el gobierno”.

GISELA VALCÁRCEL SE SOLIDARIZA CON POBLADORES

Otra persona que también se ha solidarizado con esta situación fue Gisela Valcárcel. A través de su cuenta de Twiter, la conductora de TV indicó que el pueblo siempre tiene la razón.

“Paros, descontento e indignación, así empieza la semana en Perú. Lo que puede empeorar todo es ver a Martín Vizcarra seguir engañando y a Francisco Sagasti diciendo lo que ahora se podría hacer. Basta el pueblo ha salido y seguro las cosas van a cambiar, el pueblo siempre tiene la razón”, escribió Gisela Valcárcel en Twitter.

Como se recuerda, no es la primera vez que se pronuncia contra el partido de Pedro Castillo. En una anterior oportunidad, la blonda animadora dijo que el presidente solo intentaba desunir el país.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

