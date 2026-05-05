Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación

Fabio Gruber, líder excepcional del FC Nürnberg. - Crédito: Difusión

El rendimiento sostenido de Fabio Gruber escapa de la 2. Bundesliga. Su nivel, prácticamente, no va de la mano con la categoría de plata de Alemania. Está para, por fin, dar ese salto anhelado a la Bundesliga con miras al siguiente periodo. De hecho, tres clubes históricos andan tras sus pasos.

Un reporte periodístico del diario BILD ha dado cuenta que el capitán del FC Nürnberg aparece en la carpeta del Mainz 05, Borussia Monchengladbach y FC Augsburg. Todos ellos pueden presumir de una envidiable historia deportiva, aunque en la actualidad compitan por ubicarse en zonas nobles del certamen alemán.

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Fabio Gruber, en carpeta de tres históricos clubes de la Bundesliga. - Crédito: 2. Bundesliga

El perfil de Gruber gusta demasiado en las instituciones en mención: polifuncionalidad en el sector defensivo, contundencia en el marcaje, velocidad en los robos de balón, seguridad frente a las arremetidas y voz de autoridad en zona centrada. Además, un aspecto que no debe pasarse por alto es su internacionalidad con Perú, que le permite ganar más presencia en el mercado.

Lo que vendrá ahora es una carrera entre los tres competidores para llevarse al central peruano, que semana a semana se sale de la 2. Bundesliga. El que presente mayor poder adquisitivo y un proyecto convincente, en el que se le ofrezca una importante regularidad, se lo llevará como incorporación para el curso 2025/26.

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El central peruano, de 23 años, lleva un gol anotado con FCN. | VIDEO: Sport1

Cerrojo

Durante los últimos meses, Fabio Gruber se ha transformado en un auténtico muro en la zaga del FC Nürnberg. Pasó de ser una pieza de recambio a un titular fiable en detrimento del experimentado Robin Knoche. Un movimiento del que fue responsable el DT Miroslav Klose, quien además le hizo entrega de la jineta de capitán por su estampa autoritaria.

En adelante, el futbolista de la selección peruana ha sido una de las grandes revelaciones no solo del club, también de la 2. Bundesliga. Y hace poco dejó una imagen realmente positiva al plantarse como un puntual diferencial en el clásico contra el Greuther Fürth, por la jornada 32°, anotando un gol que supuso el empate final.

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Fabio Gruber se despide de la afición después de una victoria en la 2. Bundesliga. - Crédito: FCN

A nivel continuidad, entretanto, Gruber registra unas estadísticas espléndidas que reflejan la confianza depositada a su alrededor. En el reciente periodo ha disputado 31 partidos, 30 de ellos en el ascenso de Alemania y el otro encuentro en la DFB Pokal. En minutos, entretanto, son 2737. Cifra de impacto.

Fabio fichó por el FCN a inicios del 2025 después de un ritmo creciente en el SC Verl de la 3. Bundesliga. Sus aptitudes convencieron al área deportiva para encarrilar una operación de 700 mil euros, que con el paso del tiempo se consideró una inversión rentable.

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El central alemán-peruano jugará en la 2. Bundesliga. | VIDEO: FC Nürnberg