Perú

La crisis que no elegimos

Lo que comenzó como una falla de gestión ha terminado por convertirse en una crisis de credibilidad de todo el sistema

Guardar
Retrato en acuarela de dos hombres con gafas. A la izquierda, Piero Corvetto con barba gris; a la derecha, Roberto Burneo con cabello oscuro.
Un retrato artístico en acuarela captura a los peruanos Piero Corvetto y Roberto Burneo, mirándose fijamente con seriedad, reflejando un momento de intensa rivalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis electoral peruana ha dejado de ser un problema técnico o administrativo para convertirse en un grave problema de comunicación.

La falta de una adecuada gestión de comunicación de crisis ha profundizado la desconfianza en las instituciones a cargo del reciente proceso electoral. Ya no se trata solo de fallas logísticas, tecnología electoral, negligencia, conteo de votos o auditorías: estamos ante un problema de reputación sistémica de todo el sistema electoral.

PUBLICIDAD

Ni la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han tenido la voluntad, o quizás la capacidad, de explicar y aclarar, apropiadamente y a tiempo, qué ocurrió realmente. Han sido incapaces de gestionar mensajes que despejen las dudas y mitiguen la incertidumbre sobre el proceso.

¿Qué origina esta crisis? Que el silencio se convierta en el espacio vacío que llenan las dudas, mentiras o rumores de un grupo político que perdió las elecciones. La desinformación cubre, en parte, ese vacío y establece la agenda del fraude. Lo que comenzó como una falla de gestión ha terminado por convertirse en una crisis de credibilidad de todo el sistema.

PUBLICIDAD

La inacción comunicativa nunca debió ser una opción: callar o no responder ha dañado seriamente la reputación de ambas instituciones. Antes de su renuncia, Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, falló en ofrecer las explicaciones necesarias sobre las graves fallas administrativas e informáticas bajo su gestión. Lo poco que escuchamos de él fue durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero resultó insuficiente.

Roberto Burneo, presidente del JNE y responsable máximo de todo el proceso, tampoco ha sido proactivo en aclarar las dudas ni, mucho menos, en trazar la ruta hacia las elecciones regionales y municipales. Ambos se atrincheraron en sus instituciones y en comunicados públicos, negándose a dar la cara y explicar lo que realmente pasó. Fallaron en liderazgo y evadieron, claramente, las respuestas necesarias.

Por eso, podemos afirmar que a esta crisis le ha faltado -y aún le falta- vocería institucional, un rostro que respalde las explicaciones. Porque los comunicados no resuelven una crisis grave; la vocería, sí. Los comunicados informan; los voceros responden, aclaran, convencen. La ausencia de vocería constante es, en sí misma, un mensaje de debilidad institucional y de falta de conocimiento técnico o de solidez profesional por parte de sus líderes.

Resulta inaudito que funcionarios de tan alto nivel en instituciones clave del Estado no tengan la capacidad suficiente, o la disposición, para comunicar en situaciones de crisis. Esa falta de habilidad comunicativa y emocional para enfrentar preguntas incómodas ha dañado la credibilidad institucional y nos ha impedido contar con respuestas lógicas, transparentes, contundentes y legítimas.

Al no comunicar apropiadamente o tardar en responder, la ONPE y el JNE han permitido que se genere una gran incertidumbre sobre las medidas correctivas que se están tomando, dejando que un grupo de políticos cubra con un manto de duda el proceso mismo.

Aún hay mucho por aclarar. La ONPE falló por incompetencia y hasta por un posible acto de corrupción, pero el JNE tampoco fiscalizó preventivamente ni mapeó adecuadamente los riesgos inherentes al proceso y, si lo hizo, no funcionó. Por lo tanto, la responsabilidad es compartida. La gestión de crisis debe ser integral y enfocada en soluciones, no en culpas.

La incertidumbre se prolonga y afecta la legitimidad del siguiente proceso. Pero da la impresión de que no hay nadie al mando de ambas instituciones: no hay aclaraciones, respuestas ni, menos aún, una ruta para recuperar dicha legitimidad. Porque ya no es solo un problema técnico o logístico, sino una grave crisis de percepción pública donde la verdad de los datos estadísticos es desafiada constantemente por la creencia del fraude.

Las crisis que no se gestionan adecuadamente, y a tiempo, suelen prolongarse demasiado, arrasando a su paso la reputación de las organizaciones involucradas.

El daño reputacional a la ONPE y al JNE ya está hecho. Reconstruir la confianza demandará un largo proceso que debe ser liderado por nuevas autoridades. La lección clave para esos futuros líderes es clara: gestionar una institución pública implica también saber comunicar lo complejo.

José Salazar A. Opinión
José Salazar A.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Roberto BurneoJNEONPEPiero Corvettoperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Germán Leguía desaprueba la permanencia de Sekou Gassama en Universitario y cuestiona sus capacidades: “No tiene ni la inteligencia”

El popular ‘Cocoliche’, de los mejores exponentes de la ‘U’ en la época de los ochenta, no sale de su asombro por la manera en cómo se fichó al hispano-senegalés. “No puede ser que haya jugado en Segunda División de España y se haya olvidado viniendo a Perú”, aseveró

Germán Leguía desaprueba la permanencia de Sekou Gassama en Universitario y cuestiona sus capacidades: “No tiene ni la inteligencia”

A qué hora juega PSG vs Bayern Munich HOY en Perú: partido en Allianz Arena por semifinal vuelta de Champions League 2026

La escuadra francesa llega con ventaja tras el triunfo histórico por 5-4 en París, y saldrá a cerrar su pase a la final en en el Allianz Arena. Los ‘bávaros’ buscarán su revancha. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega PSG vs Bayern Munich HOY en Perú: partido en Allianz Arena por semifinal vuelta de Champions League 2026

Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación

Existe un fuerte interés para llevar al defensor de la selección peruana a la élite de Alemania en el próximo periodo. Su juventud y perfil agradan demasiado para ejercer una operación

Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por manejar con licencia suspendida: “Está arruinando su imagen por su vida personal”

La figura de ATV advirtió que el público puede retirarle su apoyo si continúa con estas decisiones y cuestionó el entorno de la modelo, ya que estaría rodeada de personas que la empujan al exceso

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por manejar con licencia suspendida: “Está arruinando su imagen por su vida personal”

Laura Spoya casi besa a Sebastián Gálvez en discoteca, pero él la niega: “Qué raro, debe ser IA”

Las imágenes en una discoteca contradicen las declaraciones previas de la conductora. El joven negó todo y aseguró que el contenido podría haber sido generado con IA

Laura Spoya casi besa a Sebastián Gálvez en discoteca, pero él la niega: “Qué raro, debe ser IA”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce va por Lima: el alcalde de Surco pide licencia y se prepara para disputar el sillón metropolitano en octubre

Carlos Bruce va por Lima: el alcalde de Surco pide licencia y se prepara para disputar el sillón metropolitano en octubre

Excanciller Hugo de Zela reafirma que José Balcázar sabía de la compra de los aviones F-16 desde febrero: “Estaba de acuerdo”

Keiko Fujimori descarta perpetuarse en la presidencia si gana las elecciones 2026: “Solo serán cinco años”

“Debe haberlo increpado”: José Jerí y su expremier exponen influencia de Vladimir Cerrón sobre Balcázar por compra de F-16

JNE denuncia por sedición y acoso al streamer Jorge Ugarte, fanático de López Aliaga que pidió un “golpe” y amenazó a Roberto Burneo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por manejar con licencia suspendida: “Está arruinando su imagen por su vida personal”

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por manejar con licencia suspendida: “Está arruinando su imagen por su vida personal”

Laura Spoya casi besa a Sebastián Gálvez en discoteca, pero él la niega: “Qué raro, debe ser IA”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza demandan a Indecopi por marca ‘Hablando Huevadas’ y es admitida: “Voy a ir hasta las últimas”

Magaly Medina arremete contra Andrea Llosa y critica su reacción tras cancelación de programa: “Actitud derrotista”

Magaly Medina ironiza sobre la ‘violencia’ y lanza mensaje tras polémica con Ethel Pozo: “La victimización está de moda”

DEPORTES

Germán Leguía desaprueba la permanencia de Sekou Gassama en Universitario y cuestiona sus capacidades: “No tiene ni la inteligencia”

Germán Leguía desaprueba la permanencia de Sekou Gassama en Universitario y cuestiona sus capacidades: “No tiene ni la inteligencia”

A qué hora juega PSG vs Bayern Munich HOY en Perú: partido en Allianz Arena por semifinal vuelta de Champions League 2026

Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Diana de la Peña y el emotivo gesto tras el tricampeonato: le colocó su medalla a su abuela en la celebración