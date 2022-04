Crisis por el paro de transportistas, alza de combustibles y alimentos y el silencio de Pedro Castillo

Efectivos PNP desbloquean la Carretera Central, altura del km 13.5, donde manifestantes incendiaron llantas para evitar la circulación de vehículos. | Foto: PNP

En los últimos días, a la crisis política, se ha sumado la crisis económica y social generada por el alza de combustibles, la cual ha provocado un incremento sustancial en varios productos de la canasta básica familiar como el pollo y el azúcar. Además, el bloqueo de carreteras ocasionó que verduras como la zanahoria y las alverjas multiplicaran su precio. Aunque este fin de semana el costo de las verduras se redujo, la situación parece estar lejos de solucionarse, ya que siguen apareciendo otras demandas de sectores del transporte informal que piden que se elimine organismos de control como la ATU y la Sutran. Frente a ello, el presidente Pedro Castillo parece no tener soluciones y continúa evitando dialogar con la prensa o conversar directamente con los gremios que organizan las protestas.

El analista económico, Alejandro Indacochea, indicó a RPP que, por estos días, se ha generado “la tormenta perfecta” debido a tres factores: la pandemia, la crisis política y la invasión rusa a Ucrania. Indicó que el gobierno no entiende el problema y por eso no lo puede solucionar.

ERRORES DEL GOBIERNO

El también profesor universitario señaló algunos errores que habría cometido el Poder Ejecutivo los cuales habrían contribuido a agravar la crisis: “Culpar a la derecha o los monopolios, acusar a la gente por estar distorsionando el mensaje; señalar que con la puesta en funcionamiento de la refinería de Talara va a bajar el precio del combustible y lo último fue cuando el primer ministro señaló que no hay que comer pollo sino que hay que consumir pescado”.

“Todos estos hechos me demuestran que ellos (el gobierno) no entienden el mundo y nadie puede resolver un problema que no entiende”, dijo.

¿FUNCIONARÁ LA REDUCCIÓN DEL ISC E IGV?

Alejandro Indacochea dijo que eliminar el Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del combustible y de otros productos de primera necesidad era la única opción.

“Evidentemente es un paliativo. Esperemos que los subsidios sean temporales porque hay un efecto en la caja fiscal. Tienen que ser subsidios muy bien focalizados”, dijo.

Explicó que el problema en bajar el IGV y ISC es que esta reducción llegue al consumidor final y no sea absorbida en la cadena de suministros.

MINISTRO DE ECONOMÍA AISLADO

Por otro lado, consideró que el ministro de Economía, Oscar Graham, es un profesional competente pero que en estos momentos está aislado con una presión muy fuerte. En esa línea, manifestó que el alza del sueldo mínimo mensual de 930 a 1025 soles no tiene relevancia, debido a que la mayor parte de trabajadores que percibe el sueldo mínimo laboran en pequeñas empresas, las cuales podrían quebrar antes de invertir más en el pago de sus empleados.

Indacochea manifestó que se requiere un programa de emergencias, dar canastas alimentarias a los más pobres, y los subsidios deben llegar a los que están verdaderamente en emergencia.

SILENCIO DE PEDRO CASTILLO

Pese a las protestas de la semana pasada en Huancayo, el presidente Castillo no fue a dialogar directamente con los manifestantes, aunque sus ministros lograron una tregua de cinco días mientras los precios de los combustibles se reducen por la eliminación del IGV y ISC.

Este lunes, el jefe de Estado participó de la ceremonia de inauguración de los nuevos ambientes de la institución educativa Prite Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, pero no declaró a la prensa ni refirió directamente a los paros y bloqueos que tiene en vilo al país.

El presidente de la república, Pedro Castillo, hizo un llamado a la ciudadanía para que deje trabajar a su Gobierno.

“Así queremos ver al país, caminando firme, sin ningún tropiezo, con confianza. Muchos años este país ha sido conducido por grandes expertos políticos, con grandes autoridades, yo pido al país, a los peruanos, que nos deje trabajar”, dijo Castillo.

“De los 200 años de vida republicana, denle la oportunidad a un maestro por cinco años de 200 años que le corresponde a este país para dar prioridad a nuestra familias más vulnerables”, agregó apelando al discurso de siempre.

