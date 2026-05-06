Cinco suboficiales de la Policía Nacional del Perú son ascendidos por acciones en la lucha contra la criminalidad

Gobierno otorga ascensos a agentes distinguidos y rinde homenaje póstumo a policía caído en acción - Créditos: Mininter.

La sede de la División de Emergencia, ubicada en La Victoria, reunió este martes a autoridades y miembros de la Policía Nacional del Perú durante una ceremonia que destacó el valor y la entrega en el cumplimiento del deber. Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, y el ministro del Interior, José Zapata, encabezaron el acto donde suboficiales recibieron ascensos por acciones distinguidas que preservaron la vida de ciudadanos en situaciones de extremo riesgo.

Cinco efectivos de la institución policial recibieron nuevas insignias como reconocimiento a su desempeño en intervenciones que pusieron a prueba la capacidad operativa y el compromiso profesional. El evento incluyó honores a un agente caído en servicio, así como menciones a quienes protagonizaron operativos en distintos puntos del país.

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El ascenso póstumo al grado de suboficial de primera fue conferido a Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, quien falleció el 27 de abril durante un operativo en Providencia, Iquitos. Él integró la unidad asignada al rescate de cinco tripulantes secuestrados en una barcaza petrolera por un grupo armado de aproximadamente 200 personas.

Su participación resultó clave para la liberación de los rehenes, aunque perdió la vida en el enfrentamiento. Las autoridades resaltaron el sacrificio y la dedicación del suboficial, cuyo nombre quedó inscrito en la memoria institucional.

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En el mismo operativo, Abraham Valerio Saldaña Sánchez fue promovido a suboficial de segunda por su intervención decisiva, a pesar de haber resultado herido. El Ministerio del Interior subrayó que la actuación del policía permitió el éxito de la misión y la salvaguarda de los civiles involucrados. La distinción otorgada refleja el riesgo constante que enfrentan los agentes en la Amazonía peruana.

Camilo Roger Cerrón Travezao se encontraba en su día libre cuando presenció un asalto armado en el puente Huachipa. Intervino en el hecho, neutralizó a tres delincuentes y recuperó los objetos sustraídos. Gracias a su rápida acción, los transeúntes no sufrieron daños. Su desempeño le valió el ascenso a suboficial de primera. Las autoridades resaltaron este caso como un ejemplo de entrega y preparación fuera del horario de servicio.

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Cinco suboficiales de la Policía Nacional del Perú son ascendidos por actos de valor en operativos de alto riesgo - Créditos: Mininter.

En Lima, Antony Peña Rojas y Siguiifredo Román Lozano participaron en una persecución que concluyó con la captura de una banda que huía en motocicleta tras cometer un robo en Chorrillos. Ambos ascendieron a suboficial de primera y suboficial de segunda, respectivamente. La recuperación de las pertenencias robadas y la desarticulación del grupo delictivo marcaron un hito en la lucha contra la criminalidad urbana, según el informe oficial.

El Gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, expresó que estos ascensos constituyen una muestra de respaldo institucional y justicia hacia quienes demuestran coraje en defensa de la sociedad. “Los ascensos representan un acto de justicia y transmiten el apoyo del Ejecutivo a la labor policial. El honor de la patria descansa sobre los hombros de estos efectivos”, señaló Arroyo.

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La ceremonia incluyó un minuto de silencio en memoria del agente caído y la presencia de familiares de los ascendidos, quienes recibieron el reconocimiento de la institución. El ministro Zapata reafirmó la importancia de protocolos de seguridad que prioricen la vida y los derechos fundamentales ante situaciones de violencia.

Policías peruanos reciben nuevas insignias tras intervenciones que evitaron tragedias y desarticularon bandas - Créditos: Mininter.

Según el Ministerio del Interior, en el último año se realizaron más de 120 intervenciones de alto riesgo a nivel nacional, situación que refleja la exposición diaria de los agentes a escenarios complejos. Las autoridades insisten en fortalecer la capacitación y dotar de recursos adecuados a la policía para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante emergencias.

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Las familias de los suboficiales ascendidos participaron en la ceremonia, acompañando a los homenajeados y recibiendo el reconocimiento institucional por la entrega acreditada en circunstancias críticas. El acto cerró con la imposición de las nuevas insignias y la promesa de continuar fortaleciendo la moral y profesionalización del cuerpo policial.