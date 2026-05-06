A qué hora juega PSG vs Bayern Munich HOY en Perú: partido en Allianz Arena por semifinal vuelta de Champions League 2026

A qué hora juega PSG vs Bayern por la Champions League 2025/2026. (UEFA)

Hoy, miércoles 6 de mayo, la definición de la segunda semifinal de la Champions League promete emociones tras el vibrante partido de ida, que dejó un saldo de nueve goles entre Bayern Munich y PSG. Ahora, la serie se traslada a Alemania, donde el conjunto dirigido por Luis Enrique llega con ventaja en el marcador global.

El encuentro determinará cuál de los dos equipos obtendrá el último pase a la gran final de la UEFA Liga de Campeones. El vencedor se medirá con quien salga airoso del cruce entre Atlético de Madrid y Arsenal, completando así el cuadro definitivo del torneo continental.

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A qué hora juega PSG vs Bayern Munich por semifinal vuelta de Champions League 2026

Bayern Munich y PSG se enfrentarán en el Allianz Arena este miércoles 6 de mayo para definir al finalista de la Champions League. El partido tendrá distintos horarios según la ubicación de los aficionados: en Perú, Colombia y Ecuador, el inicio será a las 14:00 horas, mientras que en Costa Rica y México el encuentro comenzará una hora antes, a la 13:00 horas.

Para quienes sigan el encuentro desde Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.), Bolivia, Chile, Venezuela, el pitazo inicial será a las 15:00 horas. En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la cita está programada para las 16:00 horas, y en España, la transmisión se realizará a las 21:00 horas, permitiendo que la audiencia internacional disfrute del partido en directo desde su respectiva región.

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A qué hora juega PSG vs Bayern Munich por semifinales de la Champions League.

Dónde ver PSG vs Bayern Munich por semifinal vuelta de Champions League 2026

La transmisión en vivo del partido entre Bayern Munich y PSG estará disponible por ESPN en gran parte de Latinoamérica. En México, el encuentro podrá seguirse a través de FOX y Max. Para quienes se encuentren en Estados Unidos, la señal estará habilitada en Paramount+ y TUDN.

En España, la cobertura televisiva estará a cargo de Movistar. Además, los aficionados que prefieran ver el partido en línea contarán con las opciones de Disney+ y DAZN para acceder al streaming desde cualquier dispositivo compatible.

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Así llegan PSG y Bayern Munich a la semifinal vuelta

El enfrentamiento de vuelta entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League llega con la serie encendida tras el espectacular 5-4 a favor del conjunto parisino en el primer partido. Los alemanes, alentados por su público y un ataque de alto calibre, buscarán revertir la desventaja, mientras el PSG intentará consolidar su pase a la final con una propuesta ofensiva y sólida en defensa.

La escuadra francesa, a punto de conseguir el título de la liga local cuando restan tres jornadas, se distingue por su eficacia: ha marcado 70 goles y solo ha recibido 27 en 31 presentaciones, lo que la convierte tanto en el equipo más goleador como en el de mejor defensa del campeonato.

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Luis Díaz del Bayern, al centro a la derecha, y Vitinha del PSG se abrazan al final del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich en París, el martes 28 de abril de 2026 - crédito AP Foto/Aurelien Morissard

El PSG cuenta entre sus filas con el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, quien anotó dos tantos en el inicio de la serie y suma seis goles en el torneo. En el ataque bávaro, Harry Kane se mantiene como uno de los máximos goleadores de la Champions, con 13 anotaciones, y necesita dos más para alcanzar a Kylian Mbappé, líder en la tabla de artilleros. Además, Luis Díaz es otro de los futbolistas destacados a seguir en este compromiso decisivo.