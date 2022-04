Paro de transportistas: hombre murió dentro de ambulancia al impedirle el paso en Panamericana Norte

Paro de transportistas dejó cuatro fallecidos en las protestas, en Huancayo. Foto: Twitter

El gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, dio a conocer que un hombre perdió la vida, luego que la ambulancia que lo trasladaba fue detenida por un grupo de manifestantes en plena Panamericana Norte por el paro de transportistas. Según expresó, el vehículo partía desde Vegueta, distrito de Huacho.

Durante una conversación con RPP, la autoridad contó que la población se siente muy vulnerable, ya que muchas personas salen del “Norte Chico” dirigiéndose a la capital para trabajar. Sin embargo, tras el paro muchos no han podido llegar a sus centros laborales.

“Una ambulancia que estaba yendo al Hospital, pero como no lo dejaron pasar, falleció dentro del vehículo”, narró al citado medio.

También indicó que las personas que deben ser trasladadas de emergencia en Lima Provincias serán enviadas a los hospitales de Huaura, Barranca, Chancay, Huaral o Sayán, de acuerdo a la disponibilidad de vías de acceso.

SIGUEN LAS PROTESTAS Y DESMANES

Pese a que el último sábado, el gobierno y representantes del gremio de transporte y agricultores firmaron acuerdos para levantar el paro de transportistas a nivel nacional, este lunes las manifestaciones y protestas se han salido de control en Lima y provincias.

Desde muy temprano se registraron enfrentamientos entre los diversos sectores, poniendo en peligro la integridad de las personas que salieron a laborar.

En la carretera Central el escenario es el mismo, según las imágenes de América Noticias se puede observar como un grupo de protestantes rompieron lunas y parabrisas de los buses. A raíz de estos actos vandálicos, agentes de la Policía Nacional han intervenido a algunas personas.

Por otra parte, el matinal de Latina, también captó imágenes en donde un grupo de personas atacan a la unidad de la policía y destrozan el vehículo. Además, se informó que decenas de pasajeros y conductores se vieron afectados por el paro en Manchay debido a que los protestantes los obligaron a bajarse de los buses, impidiendo que puedan llegar a sus centros de trabajo.

“La gente quiere trabajar, tiene hambre. A la justa tengo S/200 para defender. Qué voy a comer la otra semana, yo tengo que ir a mi trabajo. Trabajo lejos. Yo trabajo en Metropolitana, tengo que salir de aquí a las 6 a.m., como me voy a ir si los están bajando. Necesito trabajar para comer, yo sufro de la columna, no es justo, no al paro”, denunció una señora.

Luego de algunas horas, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP José Zapata, precisó que el Km 11.5 carretera en Cieneguilla ya fue despejado. Más de 150 protestantes que estaban bloqueando la zona fueron dispersados.

“Este es el único punto a nivel de Lima Metropolitana hasta el momento que estaba bloqueada, en los demás han habido intentos. Más de mil efectivos están desplegados a nivel de Lima y sus provincias me refiero a Huacho, Cañete y Huaral”, precisó en diálogo a Latina.

Recordemos que la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) convocó a una paralización nacional en todos los servicios de transporte. El presidente de esta agrupación, Geovani Diez, sostuvo que el llamamiento se da luego que el presidente Pedro Castillo manifestara que el paro de transportistas de carga pesada, que se inició el pasado 28 de marzo, estaba siendo manipulado por organismos que buscan desestabilizar el país y que además habrían recibido un dinero para ello.

“Se está llamando a todas las bases en todas las modalidades de transporte. Con el insulto que ha hecho el presidente, en vez de calmar los ánimos, ha hecho que la mayoría de transportistas que estaban indecisos, tomen esa decisión. No habrá transporte público, turístico, taxis, autos colectivos, mototaxis y, en algunas regiones, el fluvial. Todos ellos están en pie de lucha, van a paralizar sus actividades. En los casos que se pueda, habrán marchas pacíficas con las cuales nos movilizaremos en todas las partes del Perú”, añadió, dijo Geovani Diez.

